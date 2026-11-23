Marc Márquez ha logrado este domingo su décimo título mundial de motociclismo tras competir en el Gran Premio de Portugal, celebrado en el circuito de Portimao. Con este triunfo, Márquez se convierte en el tercer piloto más laureado de todos los tiempos, superando a Valentino Rossi y solo por detrás de Giacomo Agostini y Ángel Nieto.

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El piloto de Cervera ha conseguido su octavo campeonato en la categoría reina, MotoGP, igualando los ocho títulos de Giacomo Agostini en la máxima cilindrada. Este logro llega después de una serie de desafíos físicos y profesionales que Márquez ha enfrentado en los últimos años.

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Recuperación y cambio de equipo

Tras una grave lesión en 2020 que requirió múltiples intervenciones quirúrgicas, Márquez experimentó varios episodios de diplopía que le hicieron perderse numerosas carreras entre 2021 y 2023. Además, el declive de Honda complicó su carrera, hasta que su paso al equipo Gresini Racing, donde pilotó una Ducati junto a su hermano Álex, marcó un punto de inflexión.

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En 2024, su progresión fue notable, culminando con su salto al equipo oficial de Ducati y la conquista de su noveno título mundial. Esto le permitió igualar a leyendas como Valentino Rossi, Mike Hailwood y Carlo Ubbiali.

Una temporada de remontada

La temporada 2026 no comenzó bien para Márquez, quien tras el GP de Hungría estaba en octava posición con 71 puntos, muy por detrás del líder Marco Bezzecchi. Sin embargo, el español protagonizó una remontada espectacular, llegando al GP de Catar como líder del Mundial.

En el GP de Portugal, a pesar de una caída en la carrera esprint, Márquez aseguró su octavo título mundial de MotoGP. Con 106 victorias en su carrera, 80 de ellas en MotoGP, Márquez se consolida como el piloto español con más triunfos en la historia del Mundial de motociclismo.