El tenista argentino, número 49 del mundo, vence al serbio en cinco sets tras un maratón de más de cuatro horas y le inflige su primera derrota en el debut de un ‘grande’ desde 2006

Novak Djokovic ha sufrido una derrota de dimensiones históricas en la madrugada de este lunes al caer eliminado en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos ante el argentino Mariano Navone. El tenista sudamericano, número 49 del ránking mundial, ha dado la gran sorpresa de la jornada en Nueva York al superar al número cinco del mundo por 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, en un exigente encuentro que se ha extendido hasta las cuatro horas y 36 minutos de duración. Con este resultado, el jugador de Belgrado firma su primera eliminación en el debut de un ‘Grand Slam’ desde el Abierto de Australia de 2006, rompiendo una racha imbatible de más de dos décadas.

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Un maratón físico que consumió al campeón serbio

El enfrentamiento, inédito hasta la fecha en el circuito profesional, comenzó con contratiempos para el tenista balcánico. Djokovic, cuatro veces campeón en Flushing Meadows y poseedor de 24 títulos de ‘Grand Slam’, desperdició una ventaja con rotura de servicio a favor en el primer set, el cual acabó cediendo en el ‘tie-break’ ante la firmeza del jugador bonaerense.

A pesar de las dificultades, el balcánico tiró de veteranía para dar la vuelta al marcador. Con el parcial igualado, Djokovic logró adjudicarse el segundo y el tercer set de forma consecutiva para situarse con una ventaja de 2-1 en el global. Sin embargo, el esfuerzo mella de manera determinante en el rendimiento del tenista de 39 años. Falto de energías en el tramo decisivo de la contienda, el serbio acusó el desgaste físico y acabó cediendo con claridad en la cuarta y quinta manga ante el empuje de su rival.

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Fin a una racha histórica en Nueva York

La eliminación supone un hito estadístico en la carrera del jugador serbio. En su vigésima participación en el Abierto de Estados Unidos, Djokovic lucía un balance impecable de 37 victorias y ninguna derrota en las dos primeras rondas del torneo neoyorquino. Su derrota ante Navone rompe más de 20 años de efectividad en los partidos inaugurales de los grandes escenarios del tenis mundial.

Tras concluir el encuentro, Djokovic protagonizó una sentida despedida sobre la pista ante el público neoyorquino, deteniéndose a firmar varios autógrafos antes de retirarse hacia el vestuario. El tenista serbio, que no ha anunciado sus planes futuros, atraviesa un tramo complejo de la temporada tras haber caído recientemente en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati frente a otro oponente argentino, Thiago Agustín Tirante.

Navone entra en la historia del tenis argentino

Por su parte, Mariano Navone firmó el triunfo más relevante de su trayectoria profesional. El tenista bonaerense se ha convertido en el segundo jugador argentino en toda la historia capaz de derrotar a Novak Djokovic en un ‘Grand Slam’, una hazaña que hasta la fecha solo había conseguido Guillermo Coria en la edición de 2005.

Sin tiempo para prolongar las celebraciones por su victoria en la pista central, Navone volverá a competir dentro de dos días en la segunda ronda del torneo. Su próximo rival saldrá del enfrentamiento entre el suizo Stanislas Wawrinka y el italiano Matteo Berrettini.