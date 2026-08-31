La Agencia Estatal de Meteorología prevé un escenario de marcada estabilidad en la mayor parte de España antes de la llegada de septiembre, con valores máximos elevados en la meseta sur y el Guadalquivir, aunque con bajadas notables en el norte

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado un aviso ante las altas temperaturas que marcarán el inicio de semana en el cierre del mes de agosto. El periodo estival se despide con un panorama atmosférico caracterizado por el ambiente caluroso de tinte veraniego, distanciándose de las sensaciones otoñales propias de las fechas de transición en el calendario. Las previsiones meteorológicas apuntan a un escenario donde los termómetros podrán alcanzar los 37 grados en determinados puntos del mapa, acompañado de la persistencia de noches tropicales en diversas regiones. Este marco atmosférico precede a una serie de cambios que podrían derivar en descensos acusados de las temperaturas, una oscilación térmica proclive a las afecciones respiratorias y resfriados asociados a esta época del año.

Lee tambien: El tiempo en España el domingo 30 de agosto de 2026: temperaturas y cielos por zonas

Estabilidad atmosférica predominante y precipitaciones en el Cantábrico

De acuerdo con las explicaciones ofrecidas por los expertos de la AEMET, la mayor parte del territorio nacional mantendrá una situación meteorológica de estabilidad, en la que predominarán los cielos poco nubosos o totalmente despejados. No obstante, la franja del Cantábrico se mantendrá al margen de esta tónica general, con una clara presencia de cielos nubosos o cubiertos que conllevan la probabilidad de registrar precipitaciones débiles y dispersas.

Durante las primeras horas de la mañana se aguarda la formación de nubes bajas en otros sectores del tercio norte peninsular y a lo largo del litoral mediterráneo. La tendencia general de esta nubosidad matinal será la de ir remitiendo con el paso de las horas, si bien en el área mediterránea se contempla una mayor persistencia. De cara a la tarde, la evolución atmosférica propiciará el desarrollo de intervalos nubosos en el cuadrante nordeste, con posibilidades de que se desencadene algún chubasco o tormenta de carácter aislado en zonas de montaña.

Lee tambien: El tiempo en España hoy jueves 27 de agosto de 2026: lluvia y nubes por gran parte del país según AEMET

En lo que respecta al archipiélago canario, el pronóstico indica intervalos nubosos localizados en el norte de las islas, mientras que en la vertiente restante predominarán los cielos despejados o con escasa nubosidad. Paralelamente, la AEMET contempla la formación de bancos de niebla matinales en áreas del tercio norte peninsular, la aparición de brumas costeras en los litorales de Galicia y del Cantábrico, y una ligera presencia de calima afectando a las zonas del sureste y del mar de Alborán.

Valores máximos de 37 grados, noches tropicales y descensos bruscos en el norte

El aspecto térmico centrará la atención en este tramo de la semana. Las temperaturas máximas experimentarás subidas ligeras en la mayor parte del país, superando los 35 grados e incluso alcanzando registros de hasta 37 grados en el valle del Guadalquivir y en diferentes puntos de la meseta sur. Por el contrario, los valores diurnos sufrirán un descenso en el Ebro, el entorno de la Ibérica y la Comunidad Valenciana. Esta bajada de los termómetros será especialmente notable —con descensos superiores a los 6 grados— en el Cantábrico oriental y en los Pirineos occidentales, donde se han activado avisos al respecto.

Por su parte, las temperaturas mínimas mostrarán una tendencia a la baja en el noroeste de la Península, mientras que experimentarán un ascenso en la franja restante peninsular, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En los archipiélagos canario y balear no se registrarán variaciones significativas. Esta distribución térmica favorecerá la presencia de noches tropicales, en las cuales los termómetros no descenderán de la barrera de los 20 grados, afectando a los litorales mediterráneos y a las zonas bajas de Andalucía.

En relación al régimen de vientos, el pronóstico establece que en la Península y Baleares predominará la intensidad floja, con intervalos de carácter moderado en los litorales atlántico y cantábrico, el Ampurdán, el valle del Ebro, la meseta norte y sectores de interior del tercio oriental. La componente general del viento será de norte y oeste, a excepción del nordeste y del área mediterránea, donde soplará de componente este. En el archipiélago canario se registrará un alisio de intensidad moderada con intervalos de fuerte en las zonas de mayor exposición.