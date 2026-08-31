AEMET prevé para Ceuta este lunes, 31 de agosto de 2026 cielo poco nuboso con máxima de 26°C y mínima de 20°C.

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El viento soplará del Este (E) a 10 km/h, las sensaciones térmicas oscilarán entre 20°C y 27°C y la probabilidad de precipitación es del 0%. La humedad prevista se sitúa entre 65% y 100% y el índice UV máximo alcanzará el 8. Con estos valores no se esperan lluvias significativas durante la jornada, aunque la humedad podrá notarse en horas nocturnas.

Previsión para los próximos días

Para martes (1 de septiembre) AEMET indica cambio a muy nuboso con lluvia escasa, temperaturas similares (máx. 26°C, mín. 21°C) y viento del NE a 20 km/h.

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El miércoles (2 de septiembre) se esperan cielo cubierto con lluvia escasa, la máxima se mantiene en 26°C y la mínima sube a 23°C; viento del Este (E) a 20 km/h. Para el jueves (3 de septiembre) la previsión indica máxima de 26°C y mínima de 22°C; el registro de viento en el aviso disponible aparece sin valor numérico, por lo que conviene consultar actualizaciones de la AEMET antes de planificar actividades al aire libre.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 26°C

26°C Temperatura mínima: 20°C

20°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: E, 10 km/h

E, 10 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: 65% a 100%

65% a 100% Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Índice UV 8: protección solar (gorra, gafas, crema) en las horas centrales. Aunque no se esperan lluvias, la humedad puede aumentar la sensación de bochorno por la noche; lleva una prenda ligera si vas a salir con la mínima de 20°C.

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