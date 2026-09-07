MADRID. — El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este lunes su plena confianza en Marruecos, calificando de «excelente» la coordinación con el país vecino en materia migratoria. Las declaraciones del titular de Interior se producen tras la filtración de un informe de la Policía Nacional remitido a la Audiencia Nacional, el cual señala la «permisividad» y la posible coordinación de fuerzas marroquíes en la entrada masiva de más de 70.000 personas a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

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Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, Grande-Marlaska ha asegurado que, a día de hoy, no existen indicios fundados que apunten a la implicación de Rabat como autor intelectual del episodio en la ciudad autónoma.

Tensión entre la investigación policial y el Ministerio

El origen del debate reside en un análisis elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), entregado a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón. Según los investigadores policiales:

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Organización sobre el terreno: La entrada masiva presentó un nivel de dirección incompatible con un hecho puramente espontáneo, descartando además la intervención de redes criminales habituales.

La entrada masiva presentó un nivel de dirección incompatible con un hecho puramente espontáneo, descartando además la intervención de redes criminales habituales. Actuación en la frontera: El informe señala que miembros de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos habrían «guiado» a grupos de personas y mostrado permisividad durante el cruce hacia Ceuta.

El informe señala que miembros de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos habrían «guiado» a grupos de personas y mostrado permisividad durante el cruce hacia Ceuta. Hipótesis policial: Los agentes sugieren que la crisis migratoria sirvió de «cobertura formal» para dirigir un flujo masivo hacia territorio español con fines no puramente migratorios.

Frente a estas conclusiones, el ministro ha pedido «contextualizar las imágenes y los datos» a la espera de que avancen las investigaciones judiciales y policiales antes de determinar cualquier interpretación definitiva.

Devoluciones y reuniones de seguimiento

Aspecto Detalle del Ministerio del Interior Prueba de colaboración Aceptación por parte de Marruecos del retorno de más de 4.000 personas desde agosto sin objeciones. Coordinación semanal Encomienda a la Secretaría de Estado de Seguridad para evaluar datos migratorios cada viernes desde 2018. Desconocimiento del informe Interior afirma que en las reuniones de evaluación nunca se trasladó información sobre la posible ayuda de los gendarmes marroquíes. Agenda ministerial Desplazamiento del ministro a Ceuta programado para este martes (tercera visita desde el inicio de la crisis).

Grande-Marlaska ha restado responsabilidad a la cúpula de Interior sobre la falta de constancia de este documento en los encuentros semanales, recordando que la jueza instructora ordenó «máxima reserva» a los agentes encargados del atestado. No obstante, ha reafirmado que de confirmarse «datos ciertos» que demuestren responsabilidades externas, el Gobierno tomará las medidas oportunas.