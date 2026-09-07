MADRID. — La crisis migratoria con epicentro en Ceuta ha roto el techo electoral del bloque conservador en España. Según el último barómetro de la firma 40dB, la estimación conjunta de voto del Partido Popular (PP) y Vox alcanza el 50,2%, rebasando por primera vez desde el inicio de la legislatura la barrera de la mayoría absoluta en intención de voto.

Lee tambien: Vecinos de Ceuta bloquean durante horas un camión de Cruz Roja para exigir soluciones a la crisis migratoria

A pesar de que el impacto de la crisis no ha provocado trasvases masivos de electorado, las pequeñas fluctuaciones han ensanchado de forma determinante la brecha respecto al bloque del Gobierno de coalición.

Distancia histórica entre bloques políticos

La suma de las dos principales fuerzas de la oposición aventaja en casi 17 puntos a los partidos que integran el Ejecutivo central:

Lee tambien: El Gobierno recurre por primera vez en la historia a la Ley de Seguridad Nacional para gestionar la crisis migratoria de Ceuta

Bloque / Formación Estimación de voto Variación y contexto Suma PP + Vox 50,2% Máximo histórico de la legislatura (52,4% sumando a Se Acabó La Fiesta) Suma PSOE + Sumar 33,3% Distancia de 16,9 puntos respecto a la derecha Bloque progresista amplio (PSOE + Sumar + Podemos) 36,1% Brecha de 14,1 puntos frente a PP y Vox

La crisis migratoria impulsa a Vox y moviliza a sus votantes

El trabajo de campo de la encuesta, realizado un mes después de los sucesos de Ceuta, constata que la centralidad del debate sobre la inmigración en la agenda política ha actuado como catalizador para la formación dirigida por Santiago Abascal:

Movilización electoral: El electorado de Vox se sitúa como el más decidido a acudir a las urnas, con un 71,6% de certeza absoluta de voto , por delante de los simpatizantes de Sumar (69,2%), el PP (68,5%) y el PSOE (66,3%).

El electorado de Vox se sitúa como el más decidido a acudir a las urnas, con un , por delante de los simpatizantes de Sumar (69,2%), el PP (68,5%) y el PSOE (66,3%). Trasvase en el espacio conservador: Los flujos de voto entre partidos de la derecha benefician a Vox, atrayendo a cerca del 13% de los votantes que apoyaron al PP en las elecciones generales de 2023. En sentido inverso, solo un 3,4% de los electores de Abascal se pasa a las filas de Alberto Núñez Feijóo.

Los flujos de voto entre partidos de la derecha benefician a Vox, atrayendo a cerca del en las elecciones generales de 2023. En sentido inverso, solo un 3,4% de los electores de Abascal se pasa a las filas de Alberto Núñez Feijóo. Resistencia del PSOE en los mayores de 65: Frente al desgaste generalizado del bloque progresista, el PSOE mantiene su principal sostén electoral en el grupo de mayores de 65 años, donde conserva cerca del 30% de la intención de voto.

Aunque la subida no se califica de «tsunami electoral», la consolidación del tema migratorio en el debate público ha permitido a la derecha romper su techo electoral previo (situado en el 49,8% en meses anteriores), dejando al bloque de la investidura en una posición de clara debilidad.