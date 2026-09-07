TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO). — El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado de «triste», «dramático» e «injusto» que existan actores políticos que necesiten «del odio y del enfrentamiento para tirar en política», advirtiendo de que se sigue perpetuando en el debate público el «esquema mental de las dos Españas».

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Las declaraciones se han producido tras la inauguración de la escuela infantil ‘Pequeños Exploradores’ en Talavera de la Reina (Toledo). Allí, el líder autonómico ha defendido que la ciudadanía española es «abierta, plural y muy diversa», situando el origen de la tensión política en estrategias calculadas desde el ámbito institucional.

Crítica al frentismo y al uso de la migración

Durante su intervención, García-Page ha denunciado que la confrontación radical se ha transformado en el «único instrumento que tienen algunos para sobrevivir en política», señalando tanto a quienes instrumentalizan el rechazo social como a quienes alimentan la polarización:

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Inmigración y populismo: Ha advertido del uso electoralista de la migración para fomentar el odio social, trazando un paralelismo con el auge del partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) en las elecciones de Sajonia-Anhalt.

Ha advertido del uso electoralista de la migración para fomentar el odio social, trazando un paralelismo con el auge del partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) en las elecciones de Sajonia-Anhalt. Política internacional: Ha lamentado que las relaciones exteriores, un ámbito históricamente basado en el consenso entre partidos, se hayan convertido en un arma más de disputa interna.

Ha lamentado que las relaciones exteriores, un ámbito históricamente basado en el consenso entre partidos, se hayan convertido en un arma más de disputa interna. Ruido político frente a la calle: Tras publicarse recientes sondeos sobre el rechazo a la inmigración, Page ha asegurado que «la crispación tiene un porcentaje muy alto de diseño desde arriba», remarcando que en el día a día «a pie de calle se palpa mucha más normalidad que en el ambiente político».

Apuesta por la convivencia y la centralidad

Eje de actuación Propuesta de Emiliano García-Page Convivencia Recuperar espacios de entendimiento y derribar «todo tipo de muros». Posicionamiento Devolver a España a un «espacio de centralidad» mediante consensos. Lucha contra el populismo Priorizar la razón y el acuerdo frente al populismo que «anida en los extremos».

El presidente castellanomanchego ha concluido haciendo una llamada a desvincular el clima de crispación generado por la clase política de la realidad cotidiana de los ciudadanos, reiterando su apuesta por favorecer la estabilidad institucional y el diálogo moderado.