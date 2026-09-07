MADRID. — Una abrumadora mayoría de los ciudadanos españoles responsabiliza directamente a Marruecos de la reciente crisis migratoria acontecida en Ceuta. Según el último estudio demoscópico elaborado por la firma 40dB. para EL PAÍS, el 89% de los encuestados atribuye al país vecino una responsabilidad «mucha o bastante» en los sucesos de la frontera, en contraste con la postura de cautela mantenida por el Ejecutivo.

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El sondeo refleja un endurecimiento generalizado de la opinión pública respecto a la inmigración, la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y la relación diplomática con Rabat.

Duro suspenso al Ejecutivo y percepción de la gestión

La actuación del Gobierno central recibe un rechazo muy mayoritario por parte de la población:

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Valoración del presidente: Cerca del 63% de los encuestados juzga como «mala» o «muy mala» la gestión de Pedro Sánchez ante la crisis (situándose en el 49,9% quienes la consideran muy mala), frente a solo un 14,2% que la evalúa de forma positiva.

Cerca del juzga como «mala» o «muy mala» la gestión de Pedro Sánchez ante la crisis (situándose en el 49,9% quienes la consideran muy mala), frente a solo un 14,2% que la evalúa de forma positiva. Responsabilidad gubernamental: Un 72% de los españoles considera que el propio Gobierno español tuvo un alto grado de responsabilidad en el desarrollo y desenlace del conflicto.

Un considera que el propio Gobierno español tuvo un alto grado de responsabilidad en el desarrollo y desenlace del conflicto. Oposición: Aunque el Gobierno sale mal parado, la oposición tampoco obtiene una valoración positiva amplia, si bien la encuesta sitúa a Vox como la formación percibida como más «capaz» de gestionar la inmigración por una parte significativa del electorado.

Giro hacia posturas más estrictas en fronteras y política exterior

El estudio muestra un alineamiento mayoritario hacia medidas de control fronterizo más severas y una revisión de los vínculos bilaterales con el Reino de Marruecos:

Indicador u Opinión Porcentaje de apoyo Detalle / Contexto Aumento de vallas y vigilancia 81,7% A favor de reforzar los medios en todas las fronteras exteriores. Aceleración de devoluciones 81,4% Partidarios de agilizar el retorno de migrantes irregulares. Endurecer la relación con Marruecos 45,7% Abogan por recortar la cooperación bilateral frente al 36,8% que pide mantenerla/reforzarla. Percepción general de la inmigración 53,6% La califica de «más bien negativa» para España, frente a un 33,1% que la ve positiva.

Impacto a largo plazo y pesimismo sobre el futuro

El clima social derivado de la crisis migratoria se proyecta con pesimismo de cara al futuro: un 72,2% de la ciudadanía está convencida de que episodios similares volverán a repetirse «con regularidad». Además, un 57,3% de los encuestados sostiene que más de la mitad de las personas que cruzaron la frontera en el pico de la crisis de julio continúan aún en Ceuta.

El barómetro constata cómo la crisis de Ceuta ha dejado de ser un problema exclusivamente fronterizo para consolidarse como un asunto político central, impulsando la demanda de políticas de control severas e impactando directamente en el equilibrio de fuerzas políticas en España.