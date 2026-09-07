El sospechoso, que defiende públicamente su inocencia, debe comparecer todos los martes en la Jefatura Superior mientras el Ministerio del Interior tramita su posible ingreso en un CIE.

Lee tambien: Juan Vivas señala a Marruecos tras la crisis de Ceuta: «Es un golpe contra la integridad de España y Europa»

CEUTA. La Policía Nacional ha localizado en Ceuta a un ciudadano de nacionalidad libanesa investigado por su presunta vinculación con organizaciones terroristas. El individuo logró acceder a la ciudad autónoma de forma irregular a través de la frontera del Tarajal durante los sucesos de finales de julio. Pese a las gestiones policiales para tramitar su expulsión inmediata, las autoridades de Marruecos se han negado a aceptar su entrega en la frontera por no tratarse de un nacional de ese país.

Medidas cautelares y trámites de expulsión

Tras el rechazo del país vecino, el procedimiento administrativo ha quedado paralizado a la espera de instrucciones directas del Ministerio del Interior. De momento, el investigado permanece en libertad provisional con la obligación legal de acudir cada martes a la Jefatura Superior de Policía para firmar.

Lee tambien: Campaña de acoso y amenazas en redes desde Marruecos contra los ceutíes musulmanes que se manifestaron por la españolidad de Ceuta

Traslado previsto: Las autoridades contemplan su posterior ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en la península.

Las autoridades contemplan su posterior ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en la península. Objetivo final: Tramitar desde dicha instalación su repatriación definitiva a Líbano.

Tramitar desde dicha instalación su repatriación definitiva a Líbano. Investigación paralela: Pese a que el afectado ofreció entrevistas a medios locales defendiendo su inocencia y denunciando ser víctima de una confusión, los informes policiales sostienen la existencia de nexos con redes terroristas.

Casos Detectados con Relevancia en Seguridad Nacional Ciudadano libanés Acceso en julio. Investigado por lazos terroristas. Rechazado por Marruecos; bajo medidas cautelares en Ceuta. Detenido a finales de agosto Acceso en julio. Interceptado por la Guardia Civil con prohibición de entrada por adoctrinamiento terrorista.

Controles de seguridad tras los sucesos de julio

Este incidente pone de manifiesto la complejidad de los filtros de seguridad e identificación activados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras las avalanchas de este verano. La detención de este individuo se suma a la realizada a finales de agosto por la Guardia Civil, cuando se interceptó a otro varón que había logrado cruzar la frontera pese a contar con una prohibición de entrada en vigor por una condena previa relacionada con el adoctrinamiento y radicalización yihadista.