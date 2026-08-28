MADRID. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la evolución de la crisis en Ceuta tras las entradas masivas registradas a finales de julio. Durante su intervención, el titular de Interior ha actualizado los datos oficiales y ha estimado que actualmente permanecen en la ciudad autónoma alrededor de 5.000 personas, de las 72.000 que accedieron inicialmente antes de que la mayoría regresara a Marruecos en 24 horas.

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El ministro ha insistido en que lo sucedido constituyó «un ataque a la integridad territorial de España», pero ha vuelto a romper una lanza a favor de la cooperación del país vecino, asegurando que la colaboración de Rabat fue «eficaz» para propiciar los retornos masivos y frenar nuevas llegadas desde el 1 de agosto. Asimismo, ha arremetido contra los discursos de odio de la ultraderecha, condenando que se hable de «cazar inmigrantes» o de «invasores», e instando a frenar cualquier tipo de violencia en las calles.

Anuncio y Medidas Detalle de las actuaciones Infraestructura fronteriza Prolongación de los espigones de Benzú y Tarajal. Atención a extranjeros Construcción de un nuevo centro temporal para 800 personas y apertura inminente del CATE. Tecnología y medios Despliegue de drones, embarcaciones ligeras y dispositivos de reacción subacuática. Financiación Solicitud formal de 35,5 millones de euros a través de la acción de emergencia de la UE. Menores e identificación Más de 1.500 menores identificados mientras se tramitan expedientes de expulsión.

Marlaska ha defendido el despliegue de más de 1.600 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre el terreno y ha recalcado que el objetivo prioritario del Ejecutivo es garantizar la seguridad ciudadana, proteger la frontera y recuperar la plena normalidad con estricto respeto a los derechos humanos.

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