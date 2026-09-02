El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido explicaciones urgentes al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, para aclarar si la corporación disponía de informes que apuntan a la intervención de agentes marroquíes en la entrada masiva de personas a Ceuta con fines distintos a los migratorios.

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La petición se ha realizado mediante una carta a la que ha tenido acceso la agencia EFE, tras una información publicada por el diario El Español que sostiene que las fuerzas de seguridad españolas ya contaban con dicho análisis de inteligencia.

Las claves del requerimiento

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