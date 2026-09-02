CEUTA — Cientos de ceutíes se congregaron en la noche del martes 1 de septiembre en la Plaza de África para llevar a cabo una vigilia previa a la manifestación multitudinaria convocada para el 2 de septiembre. Bajo el lema «Ceuta despierta. Ceuta renace. Llenemos de luz nuestra Plaza de África», los ciudadanos iluminaron el centro neurálgico de la ciudad autónoma con velas y cartas de apoyo a su tierra en medio de la grave situación que atraviesa el territorio.
Lee tambien: El inicio del curso en las guarderías de Loma Colmenar y Juan Carlos I se aplaza al 28 de septiembre en pleno repunte migratorio
Desde las 20:30 horas, familias y jóvenes portando banderas de España acudieron al monumento a los caídos en la Guerra de África para depositar velas encendidas, cartulinas y notas impresas. La concentración combinó momentos de silencio respetuoso con aplausos y proclamas colectivas como «Un caballa nunca se rinde» o «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende».
Claves de la concentración ciudadana:
Lee tambien: Cargas policiales en Loma Colmenar para contener a cientos de personas que intentaban acceder al recinto de acogida en Ceuta
- Participación y ambiente: Ciudadanos de todas las edades se reunieron en la plaza en un acto con un marcado tono emocional y reivindicativo, caracterizado por el uso de luces tenue sobre el monumento histórico.
- Mensajes en la plaza: Entre las notas depositadas en las piedras del monumento destacaban lemas como «Ceuta, pequeña en el mapa pero grande en mi corazón», «Los niños ceutíes merecemos vivir sin miedo», «Ceuta es España» o interpelaciones directas al Ejecutivo central como «Sánchez, devuélvenos la vida».
- Antesala del 2 de septiembre: La vigilia sirvió como preámbulo a la gran convocatoria de este miércoles, coincidiendo con el Día de Ceuta, jornada en la que se prevé una movilización masiva para pedir soluciones a la crisis y el retorno a la normalidad en la ciudad.