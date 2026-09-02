CEUTA — Cientos de ceutíes se congregaron en la noche del martes 1 de septiembre en la Plaza de África para llevar a cabo una vigilia previa a la manifestación multitudinaria convocada para el 2 de septiembre. Bajo el lema «Ceuta despierta. Ceuta renace. Llenemos de luz nuestra Plaza de África», los ciudadanos iluminaron el centro neurálgico de la ciudad autónoma con velas y cartas de apoyo a su tierra en medio de la grave situación que atraviesa el territorio.

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Desde las 20:30 horas, familias y jóvenes portando banderas de España acudieron al monumento a los caídos en la Guerra de África para depositar velas encendidas, cartulinas y notas impresas. La concentración combinó momentos de silencio respetuoso con aplausos y proclamas colectivas como «Un caballa nunca se rinde» o «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende».

Claves de la concentración ciudadana:

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