MADRID / CEUTA — El Ministerio de Defensa ha emitido una nueva directriz que habilita a las unidades militares desplegadas en Ceuta a emplear armamento reglamentario con munición real ante agresiones que pongan en peligro su integridad física. No obstante, la orden restringe esta dotación a un único efectivo por cada patrulla de cuatro o cinco soldados. La medida llega un mes después del estallido de la crisis migratoria y tras semanas de quejas por la desprotección del personal en la zona fronteriza.

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La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha reaccionado criticando con dureza el alcance de la norma, tildándola de «ridiculez» e insuficiente para garantizar la seguridad de los efectivos desplegados en primera línea.

Las claves del conflicto y las demandas militares:

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