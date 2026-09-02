El Partido Popular ha vuelto a subir los decibelios de su ofensiva contra el Gobierno central a cuenta de la gestión de la crisis en Ceuta. El dirigente popular Miguel Tellado ha reclamado este miércoles la dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras hacerse público que el titular de la cartera ignoraba la existencia de un informe policial que vincula el salto masivo en la frontera con una estrategia deliberada para desestabilizar la zona.

Lee tambien: Mónica García ve «grave» el informe sobre Ceuta y exige explicaciones a Marruecos si se confirma su implicación

Tellado ha tildado a Marlaska de «sinvergüenza, incompetente y mentiroso», asegurando que su permanencia en el Consejo de Ministros es insostenible tras haber quedado «en evidencia».

Ataque directo en redes sociales

Lee tambien: Albares exige «solidaridad» a la Unión Europea frente a la crisis de Ceuta y alerta contra la desinformación

A través de una publicación en sus perfiles oficiales, la dirección popular ha afeado al titular de Interior que trate de desligarse de las advertencias de los servicios de inteligencia policiales:

Reproche de inacción: «Hoy Marlaska se hace el sorprendido con un informe de la Policía que advertía de la invasión de Ceuta. Lo negó durante un mes y ha quedado en evidencia».

«Hoy Marlaska se hace el sorprendido con un informe de la Policía que advertía de la invasión de Ceuta. Lo negó durante un mes y ha quedado en evidencia». Petición de dimisión: «No puede estar ni un minuto más al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Con este pronunciamiento, la principal fuerza de la oposición incrementa la presión sobre el Ejecutivo a pocas horas de la comparecencia parlamentaria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, situando a la cúpula de Interior en el centro del debate político.