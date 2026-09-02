MADRID / CEUTA — Un informe de inteligencia elaborado por la Comisaría General de Extranjería (CENIF) de la Policía Nacional y remitido a la Audiencia Nacional ha desmontado la versión oficial del Gobierno sobre la crisis fronteriza. El análisis concluye que las fuerzas de seguridad de Marruecos planificaron y dirigieron sobre el terreno la avalancha humana para desestabilizar la soberanía española en Ceuta y colapsar su sistema de control.
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Según la investigación, adelantada por El Español, agentes marroquíes de paisano y gendarmes uniformados actuaron de forma coordinada para guiar el cruce de las personas a través de la frontera, fingiendo una crisis de carácter migratorio que en realidad respondía a un ataque orquestado contra la integridad del Estado.
Las revelaciones clave de la Policía:
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- Operación planificada: La llegada masiva no obedeció a un flujo espontáneo, sino a una maniobra dirigida por mandos marroquíes para desbordar las defensas españolas.
- Falsa causa migratoria: Buena parte de las personas introducidas retornaron de inmediato a Marruecos tras lograr el impacto inicial, demostrando que el fin era desestabilizar la frontera.
- Presunto delito contra el Estado: La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón evalúa la documentación para determinar si procede imputar a los responsables un delito contra la independencia e integridad nacional.
Reacción de la Unión Europea
Por su parte, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha matizado el alcance de la crisis a nivel internacional:
- Injerencia rusa en redes: La diplomacia comunitaria ha confirmado la detección de maniobras de desinformación procedentes de Rusia para amplificar el conflicto en entornos digitales y profundizar las divisiones dentro de la Unión Europea.
- Falta de confirmación europea: Pese a las conclusiones de la inteligencia policial española, un portavoz del SEAE indicó que la UE no cuenta de momento con «evidencia concluyente» para calificar el origen directo de la crisis como una campaña promovida por un Estado extranjero en sus foros.