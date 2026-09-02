MADRID / CEUTA — Un informe de inteligencia elaborado por la Comisaría General de Extranjería (CENIF) de la Policía Nacional y remitido a la Audiencia Nacional ha desmontado la versión oficial del Gobierno sobre la crisis fronteriza. El análisis concluye que las fuerzas de seguridad de Marruecos planificaron y dirigieron sobre el terreno la avalancha humana para desestabilizar la soberanía española en Ceuta y colapsar su sistema de control.

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Según la investigación, adelantada por El Español, agentes marroquíes de paisano y gendarmes uniformados actuaron de forma coordinada para guiar el cruce de las personas a través de la frontera, fingiendo una crisis de carácter migratorio que en realidad respondía a un ataque orquestado contra la integridad del Estado.

Las revelaciones clave de la Policía:

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Operación planificada: La llegada masiva no obedeció a un flujo espontáneo, sino a una maniobra dirigida por mandos marroquíes para desbordar las defensas españolas.

La llegada masiva no obedeció a un flujo espontáneo, sino a una maniobra dirigida por mandos marroquíes para desbordar las defensas españolas. Falsa causa migratoria: Buena parte de las personas introducidas retornaron de inmediato a Marruecos tras lograr el impacto inicial, demostrando que el fin era desestabilizar la frontera.

Buena parte de las personas introducidas retornaron de inmediato a Marruecos tras lograr el impacto inicial, demostrando que el fin era desestabilizar la frontera. Presunto delito contra el Estado: La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón evalúa la documentación para determinar si procede imputar a los responsables un delito contra la independencia e integridad nacional.

Reacción de la Unión Europea

Por su parte, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha matizado el alcance de la crisis a nivel internacional: