MADRID. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado este jueves en el Congreso de los Diputados la reciente entrada masiva de ciudadanos procedentes de Marruecos en Ceuta como un auténtico «ataque a la integridad territorial de España». Durante su comparecencia, el titular de Interior ha subrayado la gravedad de lo sucedido los pasados 30 y 31 de julio, insistiendo en que este suceso «no puede compararse con los flujos migratorios irregulares habituales».

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Las estimaciones oficiales hechas públicas por el Ministerio fijan en unas 72.000 las personas que accedieron de forma irregular a la ciudad autónoma durante esa jornada. Marlaska ha precisado que la propia naturaleza de los acontecimientos ha dificultado el recuento exacto de los accesos, pero ha querido poner en valor la rapidez de la resolución del conflicto: «Es importante subrayar que en apenas 24 horas, la mayoría de estas personas regresó voluntariamente a Marruecos».

El valor de la vía diplomática

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El responsable de la cartera de Interior ha atribuido la agilidad de las devoluciones a la estrecha relación de cooperación entre ambos países vecinos. Según ha defendido ante la Cámara Baja, la colaboración con el Reino de Marruecos es «sostenida y eficaz a lo largo de los años», un elemento indispensable que, a su juicio, sirvió para coordinar el «retorno masivo» de todas aquellas personas que no reunían las condiciones legales para permanecer ni en territorio español ni en el conjunto de la Unión Europea.