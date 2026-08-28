ALGECIRAS / CEUTA. El Ministerio del Interior ha ordenado el traslado urgente de 22 reclusos desde el centro penitenciario de Ceuta hacia la cárcel de Botafuegos, en Algeciras. La medida afecta a internos procedentes de Marruecos arrestados por la comisión de diversos delitos tras haber accedido a la ciudad autónoma aprovechando las entradas masivas registradas los días 30 y 31 de julio.

Lee tambien: El Gobierno de Ceuta alerta sobre la situación migratoria complicada en la ciudad

La decisión ministerial responde a las continuas advertencias formuladas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que había solicitado la intervención de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para prevenir un escenario crítico de saturación. El sindicato había marcado un «tope operativo» de 280 internos para las instalaciones ceutíes con el objetivo de mantener los estándares de seguridad adecuados.

Claves del traslado penitenciario Población afectada 22 reclusos marroquíes investigados por delitos tras el acceso masivo. Motivo principal Descomprimir el centro de Ceuta y no superar el límite de 280 reclusos. Destino Prisión de Botafuegos (Algeciras), con capacidad para más de 1.000 internos. Contexto de seguridad Despliegue continuo de la Policía Nacional en Ceuta tras la crisis fronteriza.

La elección de Botafuegos como destino responde a su gran capacidad logística, ya que el recinto gaditano dispone de una quincena de módulos diseñados para albergue de más de un millar de presos, lo que permite absorber el incremento extraordinario de la población reclusa provocado por la crisis fronteriza.

Lee tambien: Ángel Víctor Torres respalda a Marlaska y niega que el CNI alertara de una entrada masiva de migrantes en Ceuta