CEUTA. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO) de Ceuta ha elevado una enérgica condena tras los reiterados ataques sufridos durante los últimos días por personal sanitario de las ambulancias en pleno ejercicio de sus funciones. El colectivo sindical califica los hechos de «absolutamente intolerables» y ha reclamado la implantación inmediata de un protocolo específico de prevención y actuación frente a la violencia.

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Los profesionales de emergencias sanitarias han sido objeto de hostigamiento y agresiones físicas mientras acudían a prestar asistencia en diversos puntos de la ciudad autónoma. Desde la representación sindical han recordado que estos equipos desempeñan una labor esencial para la comunidad, trabajando habitualmente en escenarios de extrema complejidad con el único fin de proteger la salud y la seguridad de la ciudadanía.

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En medio de la enrarecida coyuntura social que atraviesa la localidad, la FSC-CCOO ha considerado imprescindible realizar una puntualización explícita sobre el origen de los altercados: según los datos del sindicato, los ataques no han sido protagonizados por la población migrante, sino por ciudadanos ceutíes.

Si bien la central sindical reconoce que Ceuta acumula semanas de «preocupación, cansancio, incertidumbre y una enorme tensión», ha remarcado de forma tajante que el malestar social en ningún caso puede servir de justificación para golpear o acosar a los profesionales que garantizan los servicios públicos. «Los técnicos de ambulancias no son responsables de los problemas que atraviesa Ceuta», ha enfatizado el sindicato, instando a actuar con responsabilidad y respeto hacia el personal de urgencias.

Eje del Protocolo propuesto por CCOO PDF Medidas solicitadas PDF Prevención y evaluación de riesgo Pautas claras de repliegue y valoración de zonas de alta tensión. Alerta y coordinación inmediata Canales directos de aviso rápido con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Protección e intervención Procedimientos de actuación ante amenazas o violencia durante el servicio. Asistencia y apoyo posterior Acompañamiento legal, médico y psicológico al trabajador agredido.

Exigencia de un protocolo de protección

Para CCOO, la mera condena verbal de los ataques resulta insuficiente si no va acompañada de mecanismos efectivos de protección. Por ello, el sindicato ha planteado a la empresa concesionaria la negociación urgente de un Protocolo de Prevención y Actuación frente a Agresiones similar al que opera en otros ámbitos del sector público.

El objetivo principal es dotar al personal sanitario de pautas claras de actuación ante situaciones de riesgo y garantizar que, ante cualquier episodio de violencia, los trabajadores dispongan del respaldo legal, médico e institucional necesario. «Agredir a quien acude a ayudarte nunca puede tener justificación», ha concluido la organización sindical.