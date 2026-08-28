CEUTA. Efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil han detenido en el muelle Alfau de Ceuta a dos varones de origen marroquí en situación irregular, que habían accedido a la ciudad autónoma durante las entradas masivas de finales de julio. Los arrestados, acusados de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, se enfrentaron a los efectivos tras ser requeridos para su identificación en el marco de los controles para evitar polizonajes en los barcos con destino a la Península.

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Los hechos se desencadenaron sobre las 15:30 horas del jueves, cuando uno de los individuos empujó a un agente y ambos emprendieron la huida a la carrera. Tras una persecución de unos 300 metros, un guardia civil logró dar alcance a uno de los sospechosos, quien se revolvió asestándole un fuerte puñetazo en el pecho. El impacto derivó en un forcejeo en el suelo que causó lesiones al agente en la mano derecha. Durante la intervención, el segundo varón regresó para intentar liberar a su compañero, siendo neutralizado por un segundo efectivo de la Benemérita.

Claves del incidente portuario Detalle de los hechos Ubicación y hora Muelle Alfau (puerto de Ceuta), jueves a las 15:30 h. Implicados 2 varones marroquíes (acceso masivo de julio) y agentes del GRS nº 2. Motivo del control Prevención de acceso irregular a buques hacia la Península. Consecuencias Un guardia civil lesionado en la mano y 2 detenidos por atentado a la autoridad.

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