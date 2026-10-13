El programa MasterChef Celebrity Legends alcanzó este lunes, 12 de octubre, el ecuador de su presente edición durante la emisión de su sexta entrega. En una gala de máxima exigencia, el jurado compuesto por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja dio la bienvenida a los aspirantes realizando un repaso de la lista de eliminados hasta la fecha. Antes del arranque de los retos de la noche, el programa había despedido a Mala Rodríguez, Ruth Lorenzo, Pocholo, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Juan José Ballesta.

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Tras el recuerdo a los antiguos concursantes, los jueces comunicaron una resolución sin precedentes en la trayectoria del formato. Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Marta Sanahuja anunciaron a los famosos la cancelación de la repesca debido al volumen de trabajo y tensión que generan los participantes en el plató. La medida sorprendió a los aspirantes y desencadenó una noche de emociones intensas que culminó con la expulsión de Bibiana Fernández tras una compleja prueba de eliminación centrada en la alta repostería.

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Decisiones históricas y ventajas estratégicas en las primeras pruebas

El anuncio de la cancelación de la repesca provocó reacciones de asombro entre las celebridades. Paz Vega, David Bustamante y Anabel Alonso manifestaron su sorpresa, preguntando esta última si la medida respondía a que eran un grupo problemático. El jurado confirmó de manera tajante la novedad: es la primera vez en la historia de MasterChef que se prescinde de la fase de repesca de concursantes. Por su parte, Santiago Segura y María Escoté valoraron el aspecto táctico de la decisión, destacando la reducción de la competencia en el camino hacia la final.

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Por primera vez en la historia de MasterChef se ha decidido que NO HAY REPESCA #MCCLegends pic.twitter.com/BkBqwzpnhR — MasterChef (@MasterChef_es) October 12, 2026

La actividad en los fogones comenzó con un primer reto dedicado a la tendencia gastronómica Plant Forward, una corriente culinaria que prioriza los alimentos de origen vegetal frente a la proteína animal. Bajo el asesoramiento del chef Andrés Benítez, los concursantes confeccionaron propuestas sostenibles utilizando los ingredientes de las cajas misteriosas verdes. Destacaron las elaboraciones de María Escoté, Paz Vega, Juan Betancourt, Marina y David Bustamante. Finalmente, el jurado recompensó el esfuerzo de Bustamante otorgándole el pin verde, elemento que le concederá 20 minutos adicionales en una prueba de eliminación y la posibilidad de acceder al supermercado de forma ilimitada.

¡Felicidades! @David_Busta consigue el pin verde gracias a su súper plato de hoy #MCCLegends pic.twitter.com/2cA1mzlF1w — MasterChef (@MasterChef_es) October 12, 2026

Posteriormente, la prueba de exteriores trasladó la competición a la serranía de Ronda, en la provincia de Málaga, con el aceite de oliva como ingrediente vertebrador. Los equipos debieron replicar un menú de cuatro platos diseñado por el cocinero malagueño Dani Carnero. Paz Vega lideró el equipo rojo —integrado por Anabel Alonso, Marina, Bibiana Fernández y Florentino Fernández—, mientras que David Bustamante capitaneó el equipo azul —compuesto por Juan Betancourt, María Escoté, Edu Soto y Santiago Segura—. Ambos capitanes ejercieron la dirección desde lo alto de un olivo. La victoria correspondió al equipo azul tras una ejecución sin fallos, mientras que el conjunto rojo fue condenado a la prueba de eliminación debido a fallos en la cadena de frío, errores en el uso de aceites y la falta de liderazgo de su capitana.

Eliminación con delantal negro y salida de Bibiana Fernández

En la última fase de la gala, Paz Vega, Anabel Alonso, Marina, Bibiana Fernández y Florentino Fernández se presentaron con los delantales negros para disputar la prueba de eliminación. La prueba, ambientada al estilo de las películas de espías, exigió a los concursantes sortear un recorrido de láseres para obtener los utensilios e ingredientes necesarios con los que reproducir una creación de chocolate ideada por el maestro chocolatero mexicano Álex Madrigal.

El reto contó con la presencia y demostración de Daniel Illescas, participante de MasterChef Celebrity 8. Pese al asesoramiento en cocinas, Bibiana Fernández mostró notables dificultades y desorientación durante el procesado de la receta. En la fase de valoración, el jurado elogió el trabajo de Florentino Fernández, Paz Vega, Anabel Alonso y, de forma muy destacada, la propuesta de Marina, cuyo postre recibió una calificación de 9,75 sobre 10. Por el contrario, la elaboración presentada por Bibiana Fernández resultó la más alejada de la receta original. Sin necesidad de deliberación, Pepe Rodríguez comunicó la expulsión definitiva de Bibiana Fernández, quien se despidió de la edición asumiendo haber llegado hasta el límite de sus capacidades culinarias.