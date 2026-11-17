La primera edición de «MasterChef Celebrity Legends» en RTVE ya tiene ganadores tras una final marcada por la emoción y el talento culinario. Florentino Fernández y Santiago Segura se alzaron con el premio ex aequo del talent show, llevándose el trofeo y los 75.000 euros destinados a una ONG, en una decisión protagonizada por los dos concursantes que mantuvieron mayor rivalidad durante el concurso.

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Un recorrido hasta el duelo final con retos exigentes

La gran final comenzó con la prueba clásica «Seguir al chef», en la que los cuatro finalistas —Florentino Fernández, Santiago Segura, María Escoté y Edu Soto— replicaron una secuencia de cuatro platos del chef argentino Mauro Colagreco. Durante este primer reto, Flo afrontó el cocinado con un ataque de ciática para conseguir la primera chaquetilla, mientras Edu atravesó momentos de gran tensión. Finalmente, los jueces determinaron que Santiago Segura obtuviera la primera plaza de duelista.

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Santiago Segura consigue la chaquetilla y se convierte en el primer duelista de #MCCLegends 🌟 @SSantiagosegura pic.twitter.com/7vnnVyQeZK — MasterChef (@MasterChef_es) November 16, 2026

Para definir al segundo finalista, el programa se desplazó al restaurante Aponiente, situado en El Puerto de Santa María (Cádiz) y dirigido por el chef Ángel León. Allí, los aspirantes elaboraron un menú de seis platos evaluado por doce chefs de destacados restaurantes andaluces. Tras un intenso cocinado, Florentino Fernández se hizo con la segunda chaquetilla, completando el duelo decisivo frente a Santiago Segura.

Flo consigue la chaquetilla y se convierte en el segundo duelista de #MCCLegends 🤍 @flofdezz pic.twitter.com/gVurQ5UXb9 — MasterChef (@MasterChef_es) November 17, 2026

Un emocionante enfrentamiento definitivo ante los jueces

En el duelo final, Santiago y Flo presentaron un menú completo que reflejaba su identidad y su paso por el programa, acompañados por familiares, amigos y el resto de los exconcursantes. Flo elaboró una propuesta compuesta por esencia de gazpacho, cigala con emulsión y espuma de salsa americana y un postre de helado de vainilla con crema de frambuesa, logrando emocionar a los jueces. Por su parte, Santiago apostó por un menú de carácter técnico que incluyó lubina con sopa de maíz, foie a la plancha con anguila y manzana caramelizada y helado de maíz.

"En mi familia siempre ha habido mucho amor, mucha humildad y sencillez. Yo eso lo he visto durante la vida y lo veo ahora en mi padre que sigue dándonos clases de sencillez. Es lo que he vivido en mi casa y eso nos ha dado mucha felicidad" @flofdezz #MCCLegends pic.twitter.com/ZdIdXnuc8M — MasterChef (@MasterChef_es) November 17, 2026

Ante los resultados de las elaboraciones, los jueces Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja, acompañados por Toño Pérez y Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, tomaron la decisión final. Pepe Rodríguez sentenció que los ganadores de la edición eran Santiago y Flo, repitiendo una resolución similar a la vivida en anteriores entregas del formato con Miki Nadal y Juanma Castaño.