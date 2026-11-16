El concurso culinario MasterChef Celebrity Legends pone este lunes 16 de noviembre el broche final a su edición especial en La 1 de Televisión Española, justo después de la emisión de La revuelta. María Escoté, Florentino Fernández, Santiago Segura y Edu Soto son los cuatro aspirantes que se disputarán el trofeo y el premio económico de 75.000 euros destinado íntegramente a una organización no gubernamental (ONG) a lo largo de una velada compuesta por tres pruebas decisivas.

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Esta entrega especial del formato gastronómico, que ha reunido de nuevo frente a los fogones a antiguos concursantes del espacio televisivo, culmina con un exigente recorrido culinario para determinar quién se alza con la victoria. Los cuatro finalistas deberán demostrar su destreza técnica y su capacidad de trabajo bajo presión para lograr las dos codiciadas chaquetillas que dan acceso al duelo definitivo de la noche.

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La primera chaquetilla en juego con Mauro Colagreco y Rossy de Palma

La gala final arrancará con Seguir al chef, uno de los retos habituales y más reconocidos dentro de la mecánica de MasterChef. En esta primera prueba de la velada, María Escoté, Florentino Fernández, Santiago Segura y Edu Soto tendrán el cometido de reproducir cuatro platos elaborados por Mauro Colagreco, reputado chef argentino afincado en Francia y responsable de un establecimiento galardonado con tres estrellas Michelin.

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La dificultad principal de este desafío residirá en la sincronización, puesto que los cuatro aspirantes deberán cocinar exactamente al mismo tiempo que el cocinero invitado. Para superar el reto con éxito, tendrán que atender con máxima concentración cada una de sus indicaciones en directo y esforzarse por no quedarse atrás en ninguno de los pasos de las elaboraciones. La entrega contará además con la presencia de la actriz Rossy de Palma, quien ejercerá como madrina de esta gran final. Al término del cocinado, el aspirante que obtenga la mejor valoración en esta prueba inaugural conseguirá la primera chaquetilla de la noche, asegurando así su pase directo al duelo final del programa.

El pase definitivo en Aponiente bajo las órdenes de Ángel León

Tras la adjudicación del primer puesto para el duelo decisivo, los tres concursantes restantes deberán afrontar la prueba de exteriores para continuar en la competición. Para ello, se trasladarán hasta la localidad gaditana de El Puerto de Santa María con el objetivo de cocinar en las instalaciones de Aponiente, el reconocido restaurante dirigido por el chef Ángel León, que ostenta tres estrellas Michelin y una estrella Verde.

En este enclave gastronómico de referencia, los tres aspirantes trabajarán bajo las estrictas órdenes de Ángel León para sacar adelante un exigente menú compuesto por seis platos. Los comensales encargados de degustar las elaboraciones serán doce cocineros procedentes de algunos de los principales restaurantes de Andalucía. De este exigente servicio en Aponiente saldrá únicamente un ganador, quien obtendrá la segunda chaquetilla de la noche y se ganará el derecho a enfrentarse al primer finalista en la última prueba para decidir quién conquista el título de MasterChef Celebrity Legends y los 75.000 euros benéficos.