La formación política Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) bajo la dirección de Fatima Hamed, ha manifestado su intención de interpelar al Gobierno de Ceuta sobre la situación del suelo militar en la ciudad.

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Un terreno que abarca cerca de un tercio del total de la superficie de Ceuta, y que se considera vital para aumentar la oferta de vivienda pública en la región.

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La desafectación de este suelo militar se ha convertido en un tema de debate entre los partidos políticos, siendo necesario clarificar en qué fase se encuentra este proceso.

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Desde MDyC se prevé que esta cuestión se lleve a cabo en un futuro pleno, donde se espera que el Gobierno local proporcione información detallada sobre los plazos y condiciones de la transformación de esta área.

La posibilidad de liberar este terreno para facilitar el desarrollo de vivienda pública es un asunto de gran relevancia para la ciudadanía ceutí.

Así, la formación espera que la respuesta del Gobierno aporte claridad y seguridad en torno a uno de los aspectos clave para el crecimiento urbano de Ceuta.