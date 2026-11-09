CEUTA, 9 Nov. — La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha realizado este lunes una visita institucional a Ceuta, donde ha protagonizado un encuentro cercano con los ciudadanos y ha querido reiterar su más profundo reconocimiento y apoyo a los efectivos de las Fuerzas Armadas destinados en la ciudad autónoma.

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Durante su estancia, que ha incluido una visita privada al histórico cuartel de Regulares, la titular de Defensa ha roto el protocolo establecido antes de acceder a las instalaciones para acercarse a saludar a varias vecinas que la esperaban en las inmediaciones.

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Cercanía con los vecinos y respaldo a las Fuerzas Armadas

En un tono distendido y afectuoso, Robles ha querido recalcar su arraigado vínculo con la ciudad autónoma, asegurando ante los presentes: “Me siento profundamente orgullosa de los militares”, para añadir a continuación con entusiasmo: “Me siento muy caballa”.

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Este gesto de proximidad fue calurosamente recibido por los congregados, quienes elogiaron que la ministra no dudara en detenerse a conversar y escuchar de primera mano a la ciudadanía local. «Es la única que ha dado la cara para bajarse a hablar con nosotros. La mejor que hay», manifestaron algunas de las mujeres presentes durante el recibimiento.

Por su parte, la ministra les trasladó un mensaje de ánimo y unidad, insistiendo en la importancia de seguir adelante y recordando el papel crucial, la entrega y la profesionalidad que los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas desempeñan permanentemente en el acuartelamiento ceutí.