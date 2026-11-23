El PSOE ha cuestionado al Partido Popular (PP) sobre cómo van a aumentar las pensiones mientras disminuyen impuestos y aumentan el gasto militar. «Toman a la gente por tonta», ha declarado el candidato socialista al Congreso, Luisma Tovar.

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Tovar ha acusado al candidato del PP por Ceuta, Rafael Peñalver, de mentir a los ciudadanos al prometer garantías sobre las pensiones sin un plan económico sólido. Ha instado a Peñalver a explicar cómo se pretende subir las pensiones y mejorar los servicios públicos al mismo tiempo que se reduce la carga fiscal para los más adinerados y se aumenta el gasto militar.

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El candidato ha recordado que la portavoz del PP, Esther Muñoz, y el responsable de política económica, Juan Bravo, abogan por un cambio en el sistema actual de pensiones, alineándose con la propuesta de Vox de privatizar el modelo de pensiones. Asimismo, ha criticado que las pensiones durante los gobiernos del PP solo crecieron mínimamente, incluso en ocasiones, por debajo de la tasa de inflación.

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Tovar también ha destacado que asumir un gasto de 80.000 millones de euros en Defensa y al mismo tiempo reducir impuestos es incompatible con la mejora de los servicios públicos y el aumento de pensiones. Ha pedido que se aclare de dónde pretende el PP obtener los recursos necesarios.

La candidata socialista al Senado, Nisrin Haddad, ha añadido que el proyecto económico del PP es «insostenible e injusto», pidiendo un modelo más equitativo donde los que más tienen contribuyan en mayor medida. El PSOE propone un impuesto complementario para las fortunas superiores a 100 millones de euros, que, según estimaciones, podría recaudar unos 2.000 millones de euros anuales para invertir en vivienda y servicios públicos, destacando que este impuesto no afectaría a las clases medias y pequeños empresarios.