La cadena confirmó el retorno del reality de convivencia con famosos, que volverá a la pantalla este otoño tras su última entrega en 2023

Telecinco ha despejado de manera oficial una de las principales incógnitas relativas a su oferta de entretenimiento para la temporada de otoño. Mediaset ha iniciado la promoción de la novena edición de ‘GH VIP’, confirmando de este modo el regreso a su parrilla de la versión con famosos del célebre formato de convivencia. El anuncio se produjo el pasado martes durante la emisión de la gala de ‘Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie’, momento en el que se disiparon los rumores sobre la apuesta del canal para tomar el relevo de la competición de supervivencia el próximo mes de noviembre, opción que se impuso frente a otras alternativas barajadas como ‘GH DÚO’ o una edición ‘All Stars’ del formato.

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Con este movimiento estratégico, la cadena recupera la marca ‘GH VIP’ tres años después de la emisión de su octava temporada, la cual se programó en el otoño de 2023 bajo la conducción de la presentadora Marta Flich. De acuerdo con las previsiones, el reality show volverá a la pantalla de la mano de Jorge Javier Vázquez al frente de las galas. El comunicador catalán asumirá de nuevo la conducción del espacio tras haber liderado anteriormente la cuarta edición de ‘GH DÚO’, emitida entre los meses de enero y marzo de 2026, una entrega que se programó tras la cancelación de ‘GH 20’ a los 42 días de convivencia debido a sus registros de audiencia.

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La escenificación del anuncio en plató con exconcursantes del formato

La confirmación del retorno de la competición de telerrealidad se articuló en el centro del plató de ‘Supervivientes’. Para dar a conocer la noticia, el presentador Jorge Javier Vázquez se rodeó de cuatro antiguos participantes de distintas etapas de la franquicia: Chayo Mohedano, participante de ‘GH VIP 2’; Isa Pantoja, exconcursante de ‘GH VIP 6’; Tony Spina, también integrante de ‘GH VIP 6’; y Dámaso Angulo, participante de ‘GH 12’.

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Acompañado por los exconcursantes, el conductor del programa anunció la novedad a la audiencia: «Todos tenéis algo en común. ¡Vuelve Gran Hermano, vuelve GH VIP!», exclamó emocionado durante la emisión en directo. Acto seguido, el presentador repasó el paso de cada uno de ellos por la casa más famosa de la televisión, recordando pasajes significativos de sus respectivas trayectorias en el concurso. En su intervención, hizo mención al vínculo de Rosario Mohedano con Adans Pérez, a la trayectoria personal expuesta por Dámaso Angulo ante la audiencia, a la convivencia de Tony Spina con Makoke y al inicio de la relación sentimental entre Isa Pantoja y Asraf Beno durante la estancia de ambos en el reality.

Previsión de emisión en la casa de Tres Cantos y calendario del concurso

Aunque la cadena de televisión no ha ofrecido detalles pormenorizados sobre la producción de ‘GH VIP 9’, la planificación del canal apunta a que el formato ocupará el hueco dejado por ‘Supervivientes All Stars 2026’ a partir del mes de noviembre. Esta calendarización implicará que los futuros concursantes de la novena edición pasarán el periodo navideño en el interior del recinto de convivencia.

En esta ocasión, la experiencia se desarrollará en las instalaciones situadas en el municipio madrileño de Tres Cantos, enclave que se estrenó el año pasado como sede de la casa tras producirse el cierre definitivo de las históricas instalaciones de Guadalix de la Sierra. La novena edición de ‘GH VIP’ se consolida así como la principal apuesta de entretenimiento de Mediaset para la recta final del año en la parrilla de Telecinco.