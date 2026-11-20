El formato conducido por la cómica emitirá su última entrega este domingo 22 de noviembre en La 2 tras cuatro temporadas y 68 programas, después de haber pasado por el horario estelar de La 1.

Radiotelevisión Española ha decidido cancelar de manera inesperada el programa Al cielo con ella, presentado por la cómica Henar Álvarez. El espacio televisivo pondrá fin a su recorrido en la corporación pública este próximo domingo 22 de noviembre a las 22:00 horas desde la parrilla de La 2, cerrando así una trayectoria de dos años, cuatro temporadas y un total de 68 emisiones marcadas por su paso desde los entornos digitales hasta el horario estelar de La 1 y su posterior regreso a la segunda cadena.

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La noticia fue comunicada por la propia conductora durante la noche de este jueves a través de sus perfiles en redes sociales, mediante un mensaje difundido tras concluir la grabación de la última entrega del late show. En su escrito, Álvarez dejó constancia de que la determinación de poner término al espacio procede de la dirección de la cadena pública y manifestó su pesar por el desenlace: «Siento una tristeza tremenda pero tengo que comunicaros que Al cielo con ella ha llegado a su fin y este domingo se emitirá su último capítulo. Me hubiera encantado seguir más tiempo a bordo, lo deseaba con todas mis fuerzas, pero así es la vida, amigas».

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Asimismo, la presentadora quiso desligar explícitamente el cierre del formato del contexto electoral o de eventuales cambios políticos, señalando hacia los actuales gestores de la corporación pública. «Y más en estos tiempos políticos convulsos, qué pena que un programa como el nuestro desaparezca de la parrilla. Aprovecho para decir que esto no tiene nada que ver con las elecciones ni con la derecha. Si llegan se verá lo que hacen pero ahora no están. Supongo que eso también es un privilegio de los hombres», reflexionó Henar Álvarez en su comunicado.

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El agradecimiento de la presentadora a la audiencia y su reivindicación del formato

En su mensaje de despedida, Henar Álvarez expresó su gratitud hacia los seguidores que han respaldado el proyecto a lo largo de sus distintas etapas en RTVE, destacando la naturaleza del espacio dentro de la televisión pública. «Quiero dar las gracias a todas las personas que nos habéis seguido, que habéis disfrutado y agradecido que se hiciera un programa de comedia como el nuestro con perspectiva feminista y desde el punto de vista femenino en una cadena pública. Hemos servido risa, servicio y coño, todo al mismo tiempo. Estoy tremendamente orgullosa, sí lo digo», afirmó la cómica.

La comunicadora subrayó también los registros obtenidos por el programa desde su lanzamiento hasta su actual ubicación en la parrilla dominical, precisando que el espacio logró convertirse en el mayor estreno histórico de la plataforma digital y que se despide liderando la audiencia de su cadena cada domingo, a pesar de que en Cataluña su emisión comenzaba a las 00:00 horas. «Si nos vamos con la cabeza alta es porque vosotras nos la sostenéis», añadió Álvarez, quien destacó que uno de los principales objetivos del equipo era lograr que los espectadores sintieran el programa como un espacio propio, citando por última vez a la audiencia este domingo a las 22:00 horas.

De su estreno en RTVE Play y su salto a La 1 a su cierre definitivo en La 2

Al cielo con ella inició su andadura en noviembre de 2024 de la mano de Producciones del Barrio como un late show concebido para RTVE Play con el propósito de incorporar la perspectiva feminista de Henar Álvarez a la oferta de la corporación. La positiva recepción obtenida por la cómica y su equipo llevó a RTVE a trasladar el formato a la televisión lineal, asignándole una ventana en el horario de máxima audiencia de La 2.

Durante sus dos primeras temporadas en la segunda cadena, el programa anotó cuotas de pantalla en consonancia con la media del canal, registrando un 2,8 % en su primera etapa y un 3,1 % en la segunda. Posteriormente, RTVE aprovechó el espacio dejado por Marc Giró tras su fichaje por laSexta para promocionar a Henar Álvarez al prime time de La 1, un salto al que el formato respondió liderando audiencia en su estreno y alcanzando una media del 8,6 % de cuota durante esa temporada.

No obstante, seis meses después de aquel ascenso, en el arranque de su cuarto curso en la televisión pública y tras apenas cuatro entregas emitidas en la presente temporada, RTVE anunció de forma imprevista el regreso del programa a La 2, movimiento que la corporación justificó entonces como una vuelta «a sus raíces». Tras haberse emitido únicamente tres entregas en esta última etapa en la segunda cadena —con datos de audiencia similares a los obtenidos en sus dos primeras temporadas—, la dirección de RTVE ha optado finalmente por cerrar definitivamente el espacio.