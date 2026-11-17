A tan solo dos días de su estreno, la novena edición de «Gran Hermano VIP» en Telecinco ha dado a conocer dos importantes novedades en torno al formato. Por un lado, el espacio de telerrealidad ha anunciado la incorporación de su duodécimo participante oficial tras la confirmación previa de Raquel Bollo, tratándose en esta ocasión de un violinista profesional conocido por su relación sentimental con Jessica Bueno. Por otro lado, la cadena ha comunicado el salto profesional de Adara Molinero, quien se estrenará como presentadora en solitario al frente de un espacio propio titulado «GH: Al otro lado de la casa», que se emitirá semanalmente a través de la plataforma de streaming Mediaset Infinity.

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El duodécimo concursante oficial de «Gran Hermano VIP 9»

La maquinaria promocional de «GH VIP 9» continúa revelando los últimos detalles de su nueva entrega cuando restan únicamente dos días para el arranque de la convivencia. En este tramo final previo al estreno en Telecinco, la organización del programa ha sumado un nuevo perfil a su listado de participantes confirmados.

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Según ha informado el propio reality show, el duodécimo concursante oficial que formará parte de la novena edición del formato es un violinista profesional cuya notoriedad pública está vinculada a su relación sentimental con Jessica Bueno. Esta incorporación se produce inmediatamente después de que se hiciera oficial la entrada de Raquel Bollo en el concurso. No obstante, desde el entorno del espacio televisivo señalan que el programa todavía reserva otras novedades de cara al inicio de esta novena edición, con el propósito de mantener la expectación y sorprender a los espectadores durante el estreno.

Adara Molinero se estrena como presentadora en «GH: Al otro lado de la casa»

En paralelo a las incorporaciones al elenco de concursantes, el universo de «Gran Hermano VIP» ha anunciado el ascenso profesional de Adara Molinero dentro de la estructura audiovisual del grupo. La que fuera concursante de «Gran Hermano 17» y posteriormente ganadora de la séptima edición de «GH VIP» asumirá por primera vez en su trayectoria el papel de presentadora en solitario.

El proyecto que encabezará lleva por título «GH: Al otro lado de la casa» y se integrará en la oferta de contenidos de Mediaset Infinity. El lanzamiento oficial de este nuevo espacio en la plataforma de streaming de Mediaset está programado para el miércoles 25 de noviembre a las 13:00 horas. De este modo, el formato amplía su presencia digital con una propuesta semanal que contará con una duración de cuarenta minutos por emisión.

Análisis de la convivencia y recorrido por las estancias del programa

La estructura de «GH: Al otro lado de la casa» estará orientada a complementar el seguimiento de la novena edición del reality show mediante el testimonio de protagonistas históricos de la franquicia. En cada una de las entregas semanales, Adara Molinero ejercerá como anfitriona para recibir en el programa a uno o varios invitados míticos vinculados a ediciones anteriores del formato.

Durante estas conversaciones, la presentadora y los participantes invitados analizarán de manera detallada cómo se está desarrollando la convivencia entre los concursantes de la actual edición. Asimismo, el espacio reservará un bloque específico para recordar anécdotas sucedidas en el pasado dentro del concurso. Como elemento diferencial de la dinámica del programa, los invitados tendrán la oportunidad de cruzar al otro lado de la casa para recorrer en persona el confesionario y otras estancias emblemáticas vinculadas a la historia del formato televisivo.