Los documentos suscritos por la corporación pública con las productoras El Terrat y Encofrados Encofrasa detallan las retribuciones actuales del elenco principal de La 1 y el incremento presupuestario de las próximas temporadas

El futuro de la programación televisiva en la franja de máxima audiencia sigue arrojando datos sobre su gestión financiera. Los contratos firmados por RTVE con las productoras El Terrat y Encofrados Encofrasa, responsables del programa de La 1 ‘La Revuelta‘, han desvelado las cifras exactas que perciben tanto su presentador, David Broncano, como el resto de los componentes principales del elenco artístico del formato diario.

A principios de año se conoció la aprobación de una inyección adicional en el presupuesto de la corporación pública destinada a asegurar la continuidad de ‘La Revuelta’ durante dos temporadas más, en concreto para los cursos 2026/2027 y 2027/2028. Esta renovación se llevó a cabo cinco meses antes de que se extinguiera el primer acuerdo que vinculaba al ente público con las productoras desde el año 2024. Con este movimiento institucional se blindó el formato para el horario del access prime time de La 1, garantizando la producción de 320 emisiones adicionales, distribuidas a razón de 160 entregas por cada curso.

Incremento presupuestario y coste por emisión

La prolongación del compromiso contractual entre RTVE y las empresas productoras conlleva una modificación al alza en las partidas de gasto asignadas al espacio televisivo. El incremento fijado supone añadir 10.000 euros adicionales por cada programa emitido. De este modo, el coste por entrega se elevará desde los 87.975 euros actuales hasta alcanzar los 98.600 euros a partir del inicio de la próxima campaña televisiva.

En términos globales, la firma de las dos nuevas tandas de episodios supondrá un desembolso total de 31,5 millones de euros por parte de la radiotelevisión pública. Esta cifra representa un aumento de 3,5 millones de euros si se compara con los 28 millones de euros que se habían convenido originalmente para el desarrollo de las campañas correspondientes a los periodos 2024-2025 y 2025-2026, unos datos que han sido verificados por El Televisero.

La distribución de los salarios del plantel principal

En la fase final de la presente temporada, los documentos contractuales permiten analizar de qué manera se distribuyen los fondos dedicados a los profesionales que aparecen en pantalla. De los 14.076.135,31 euros asignados a cada una de las dos primeras temporadas de ‘La Revuelta’, la partida presupuestaria específica para el plantel principal de colaboradores supuso el mayor gasto de todo el presupuesto de producción. Este grupo, compuesto por David Broncano, Jorge Ponce, Ricardo Castella, Grison y Sergio Bezos, contó con una asignación conjunta de 5.289.391 euros, una cantidad que incluye el IVA.

La traslación de esta cantidad anual al plano diario refleja que los cinco profesionales se repartieron un total de 28.675 euros por cada jornada de emisión, lo que equivale a 39.844 euros una vez aplicado el IVA. No obstante, la documentación detalla que este montante global no se distribuye de manera equitativa entre los profesionales del espacio de La 1.

Tomando como referencia los registros de las emisiones del mes de octubre de 2024, la asignación económica se dividió de forma desigual, concentrando el presentador la mayor parte del capital disponible:

David Broncano: percibió un máximo de 21.111 euros por programa.

percibió un máximo de 21.111 euros por programa. Jorge Ponce: se situó por detrás con un máximo de 2.500 euros diarios.

se situó por detrás con un máximo de 2.500 euros diarios. Ricardo Castella: recibió una cuantía fija de 1.944 euros por entrega.

recibió una cuantía fija de 1.944 euros por entrega. Grison: contó con una retribución de 1.472 euros por emisión.

contó con una retribución de 1.472 euros por emisión. Sergio Bezos: completó el desglose con un máximo de 444 euros por programa.

En términos porcentuales, estas cifras indican que David Broncano percibió en solitario el 73,6% de la partida diaria reservada al elenco artístico principal de ‘La Revuelta’, mientras que el 26,4% restante se distribuyó entre los otros cuatro integrantes del equipo.

Proyecciones salariales para las temporadas de 2027 y 2028

La ampliación presupuestaria aprobada para los ejercicios correspondientes a los años 2027 y 2028 afectará de forma directa a los límites de gasto asignados a la contratación del personal artístico. Está previsto que el coste máximo del conjunto de los cinco profesionales ascienda hasta los 6,455,415.34 euros en el primer ejercicio de prórroga y se sitúe en un máximo de 6.460.447,64 euros (IVA incluido) durante el segundo periodo.

A raíz de estas nuevas previsiones de gasto recogidas en la documentación contractual, se calcula que los ingresos correspondientes a David Broncano por cada programa de las dos próximas temporadas experimentarán un ascenso sustancial, pasando de los 21.111 euros actuales a una cifra estimada de unos 26.000 euros por entrega.

Asimismo, las previsiones presupuestarias apuntan a una subida en los emolumentos del resto de los componentes del elenco principal de colaboradores de ‘La Revuelta’. No obstante, los términos recogidos en las informaciones contractuales matizan que existe la posibilidad de que no se mantengan los mismos porcentajes de repartición aplicados durante las dos primeras temporadas del programa, del mismo modo que el incremento proyectado podría no realizarse de manera igualitaria entre todos los miembros de la producción.