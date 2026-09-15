El precio de la luz para hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026, se mueve en nivel amarillo según Semáforo Selectra. El precio medio del día es de 0,1770 €/kWh, con un contraste claro entre las horas del mediodía y el pico más caro de la jornada en la noche.

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Para la rutina de los hogares en Ceuta, la recomendación es sencilla: programar el consumo cuando el kilovatio-hora baja y evitar las franjas caras. Según el análisis del día, la hora más barata es de 14:00 a 15:00 con 0,0468 €/kWh, mientras que la hora más cara se sitúa en 21:00 a 22:00 con 0,339 €/kWh.

Horas clave para ahorrar hoy: mediodía barato y noche con precios altos

Si buscas reducir la factura, hoy encajan especialmente bien los trabajos domésticos que pueden moverse en el tiempo. La franja más económica es 14:00 a 17:00, con un precio de 0,0471 €/kWh. Aprovechar estas horas ayuda a compensar el coste de la noche, que es cuando se registra el salto hacia la parte más cara.

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En concreto, la hora más barata está entre 14:00 y 15:00 (0,0468 €/kWh) y la hora a evitar es 21:00 a 22:00 (0,339 €/kWh). Esto puede marcar la diferencia si programas, por ejemplo, lavadora o lavavajillas durante la tarde y retrasas consumos que no sean urgentes.

En Ceuta, donde la planificación del gasto energético en casa es especialmente importante por el peso de la climatización y el uso diario, ajustar rutinas en función del precio horario suele ser la vía más práctica para notar el cambio sin alterar hábitos esenciales.

Así evoluciona el precio por tramos del día (madrugada, mañana, tarde y noche)

Madrugada. En las primeras horas el precio se mantiene en valores moderados, alrededor de los 0,19 a 0,21 €/kWh con ligeras oscilaciones, lo que puede encajar consumos inevitables, aunque no es el tramo más ventajoso.

Mañana. El coste desciende frente a la madrugada: desde 09:00 baja con claridad y alcanza los puntos más bajos de la mañana en torno a 12:00 y 13:00 (según los datos horarios).

Tarde. Es el tramo más favorable: tras la bajada del mediodía, el precio cae a mínimos y se concentra la mejor oportunidad entre 14:00 y 17:00, alineada con la franja más económica del día. Para tareas que puedas programar, es el momento recomendado.

Noche. La noche muestra el cambio más notable: desde 18:00 el precio sube y culmina con el pico en 21:00-22:00 (0,339 €/kWh). Después, el precio vuelve a bajar hacia las últimas horas del día, pero ya con el sobrecoste de la franja más cara registrado.

Precio de la luz por horas (miércoles 16/09/2026)

00:00 – 01:00: 0.2066 €/kWh

01:00 – 02:00: 0.2029 €/kWh

02:00 – 03:00: 0.2005 €/kWh

03:00 – 04:00: 0.1972 €/kWh

04:00 – 05:00: 0.1953 €/kWh

05:00 – 06:00: 0.2029 €/kWh

06:00 – 07:00: 0.2106 €/kWh

07:00 – 08:00: 0.2438 €/kWh

08:00 – 09:00: 0.2453 €/kWh

09:00 – 10:00: 0.1392 €/kWh

10:00 – 11:00: 0.1227 €/kWh

11:00 – 12:00: 0.1177 €/kWh

12:00 – 13:00: 0.1161 €/kWh

13:00 – 14:00: 0.1155 €/kWh

14:00 – 15:00: 0.0468 €/kWh

15:00 – 16:00: 0.047 €/kWh

16:00 – 17:00: 0.0474 €/kWh

17:00 – 18:00: 0.0506 €/kWh

18:00 – 19:00: 0.1517 €/kWh

19:00 – 20:00: 0.2647 €/kWh

20:00 – 21:00: 0.3374 €/kWh

21:00 – 22:00: 0.339 €/kWh

22:00 – 23:00: 0.236 €/kWh

23:00 – 24:00: 0.2118 €/kWh

Fuente: Precio de la luz para hoy 16/09/2026 | Semáforo Selectra (Semáforo: AMARILLO). El análisis indica: precio medio 0,1770 €/kWh; hora más barata 14-15 h (0,0468 €/kWh); hora a evitar 21-22 h (0,339 €/kWh) y franja más económica 14-17 h (0,0471 €/kWh).

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