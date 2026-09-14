El precio de la luz para hoy, martes 15 de septiembre de 2026, vuelve a marcar diferencias claras por franjas. Según el seguimiento de Semáforo Selectra, el precio medio del día se sitúa en 0,205 €/kWh, con una lectura del conjunto en amarillo (jornada con oportunidades, pero con horas a vigilar).

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La clave para reducir la factura en Ceuta está en desplazar el consumo: hay un tramo notablemente ventajoso por la tarde y, en contraste, una de las franjas del día se encarece con fuerza. En la práctica, es el tipo de día en el que programar tareas como lavadora o lavavajillas fuera de los picos puede marcar la diferencia.

Horas clave para ahorrar: la franja barata y el tramo a evitar

De acuerdo con los datos publicados para el 15/09/2026:

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Hora más barata: 14:00 – 15:00 , con 0,0601 €/kWh .

, con . Franja más económica: 14:00 – 17:00 , con 0,0717 €/kWh de referencia para ese bloque.

, con de referencia para ese bloque. Hora más cara: 20:00 – 21:00 , con 0,3619 €/kWh .

, con . Hora a evitar: 20:00 – 21:00, por su elevado coste frente al resto de la jornada.

Con este patrón, conviene concentrar consumos intensivos en la tarde y moderar el uso eléctrico doméstico entre las 20:00 y 21:00. Para familias en Ceuta, es un buen día para ajustar horarios de electrodomésticos y evitar cargas cuando el precio alcanza el pico.

Fuente: Semáforo Selectra (Precio de la luz para hoy 15/09/2026).

Evolución por tramos del día: cómo se mueve el precio en 15 de septiembre

La madrugada transcurre con precios relativamente estables alrededor de valores cercanos al promedio, y con varios tramos en torno a 0,20 €/kWh (por ejemplo, 02:00-03:00 y 03:00-04:00). Aun así, no es el momento más competitivo del día.

Durante la mañana la tendencia general es más irregular: se observan horas que bajan con claridad (como 11:00-12:00 y especialmente 13:00-14:00), pero también tramos que vuelven a subir, antes de llegar a la ventana de precios bajos de la tarde.

La tarde es el periodo más favorable. A partir del arranque del bloque recomendado, la electricidad marca el valor más atractivo: la hora más barata cae entre 14:00 y 15:00 y, según el conjunto de esa franja, el tramo 14:00-17:00 se mantiene como el más económico para programar consumos.

En la noche el precio cambia el ritmo: comienza a encarecerse progresivamente y culmina en el pico máximo de la jornada, justo en 20:00-21:00, el tramo que más conviene evitar si se quiere optimizar el gasto.

Fuente: Semáforo Selectra y lista completa de tramos horarios para el 15/09/2026.

Precio de la luz por horas (15/09/2026)

00:00 – 01:00: 0.2156 €/kWh

01:00 – 02:00: 0.2113 €/kWh

02:00 – 03:00: 0.2059 €/kWh

03:00 – 04:00: 0.2059 €/kWh

04:00 – 05:00: 0.205 €/kWh

05:00 – 06:00: 0.2079 €/kWh

06:00 – 07:00: 0.2534 €/kWh

07:00 – 08:00: 0.2668 €/kWh

08:00 – 09:00: 0.2681 €/kWh

09:00 – 10:00: 0.2199 €/kWh

10:00 – 11:00: 0.2211 €/kWh

11:00 – 12:00: 0.1655 €/kWh

12:00 – 13:00: 0.133 €/kWh

13:00 – 14:00: 0.1137 €/kWh

14:00 – 15:00: 0.0601 €/kWh

15:00 – 16:00: 0.0692 €/kWh

16:00 – 17:00: 0.0859 €/kWh

17:00 – 18:00: 0.1157 €/kWh

18:00 – 19:00: 0.2364 €/kWh

19:00 – 20:00: 0.3208 €/kWh

20:00 – 21:00: 0.3619 €/kWh

21:00 – 22:00: 0.3334 €/kWh

22:00 – 23:00: 0.2342 €/kWh

23:00 – 24:00: 0.209 €/kWh

Fuente: Semáforo Selectra (Precio de la luz para hoy 15/09/2026 | AMARILLO).

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