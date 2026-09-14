El martes 15 de septiembre de 2026 el precio medio de la Gasolina 95 en Ceuta fue 1,683 €/l, según el Ministerio para la Transición Ecológica, que revisó 10 estaciones.

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El mismo informe sitúa la Gasolina 98 en 1,720 €/l y el Diésel (gasóleo A) en 1,696 €/l. En la muestra analizada, la Gasolina 95 se movió entre 1,644 €/l y 1,699 €/l, una diferencia máxima de 0,055 €/l entre estaciones. Las variaciones se observan por operador y por ubicación dentro de la ciudad, lo que puede influir en el coste del repostaje de los conductores ceutíes.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.644 €/l

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n–frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.644 €/l

(Avenida Martínez Catena s/n–frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.679 €/l

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.679 €/l

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.698 €/l

Gasolina 98

SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.698 €/l

(Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1.709 €/l

(Muelle Alfau, s/n, Ceuta): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1.709 €/l

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.728 €/l

(Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.728 €/l

Diésel

CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1.674 €/l

(Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n–frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1.674 €/l

(Avenida Martínez Catena s/n–frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1.698 €/l

(Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.698 €/l

(Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1.698 €/l

Las más caras

En Gasolina 95, las más caras según el Ministerio fueron:

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MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.699 €/l

(Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.698 €/l

(Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.698 €/l

Consejos

Compara por tipo de carburante : la estación más barata varía según Gasolina 95, Gasolina 98 o Diésel.

: la estación más barata varía según Gasolina 95, Gasolina 98 o Diésel. Fíjate en la ubicación : en Ceuta pequeños desplazamientos entre barrios pueden traducirse en ahorros por litro.

: en Ceuta pequeños desplazamientos entre barrios pueden traducirse en ahorros por litro. Consulta los datos oficiales: los precios publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica reflejan la muestra revisada el 15/09/2026 y pueden cambiar con rapidez.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (datos de precios de carburantes en Ceuta, martes 15 de septiembre de 2026).

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