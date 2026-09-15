1,683 €/L: es el precio medio de la gasolina 95 en Ceuta este miércoles, 16 de septiembre de 2026, según el Ministerio para la Transición Ecológica. La gasolina 95 se mueve entre 1.644 y 1.699 €/L; la gasolina 98 marca 1.720 €/L y el gasóleo A 1.711 €/L.
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La diferencia máxima en gasolina 95 (1,699 – 1,644 = 0,055 €/L) representa un ahorro de 2,75 € en un repostaje de 50 litros para un conductor ceutí.
Estas son las estaciones más baratas por tipo de combustible y, al final, las más caras registradas en el conjunto analizado.
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Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- 1.644 €/L: CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo), Ceuta.
- 1.644 €/L: CEPSA (Avenida González Tablas s/n), Ceuta.
- 1.679 €/L: ON365 (Muelle Alfau s/n), Ceuta.
- 1.679 €/L: ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera s/n), Ceuta.
- 1.698 €/L: DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10), Ceuta.
Gasolina 98
- 1.698 €/L: SHELL (Muelle Dato, 8), Ceuta.
- 1.709 €/L: ON365 (Muelle Alfau s/n), Ceuta.
- 1.709 €/L: ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera s/n), Ceuta.
- 1.728 €/L: DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10), Ceuta.
- 1.728 €/L: SHELL (Avenida Martínez Catena, 6), Ceuta.
Diésel
- 1.674 €/L: CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo), Ceuta.
- 1.674 €/L: CEPSA (Avenida González Tablas s/n), Ceuta.
- 1.718 €/L: DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10), Ceuta.
- 1.718 €/L: SHELL (Avenida Martínez Catena, 6), Ceuta.
- 1.718 €/L: SHELL (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n), Ceuta.
Las más caras
Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, entre las estaciones con precios más altos figuran:
- Gasolina 95: MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27), 1.699 €/L.
- Gasolina 95: DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10), 1.698 €/L.
- Gasolina 95: SHELL (Avenida Muelle Dato, 8), 1.698 €/L.
Consejos
- Comprueba el tipo de combustible antes de repostar: los precios cambian entre gasolina 95, 98 y diésel.
- Si la diferencia lo compensa, ajusta la ruta para repostar en la estación más barata cercana.
- Comprueba el precio en el propio surtidor: los datos proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y corresponden a la fecha indicada, pero pueden variar a lo largo del día.
La información de precios proviene del Ministerio para la Transición Ecológica y corresponde a la comparativa de miércoles, 16 de septiembre de 2026 en Ceuta.