Madrid — El Gobierno de España ha cerrado filas este jueves, 16 de julio de 2026, en torno a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, reiterando su absoluta inocencia y denunciando la existencia de una «causa política» en su contra. Las declaraciones se producen inmediatamente después de conocerse que la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado continuar el procedimiento de juicio con jurado contra ella por presunto tráfico de influencias y malversación.

Desde el Palacio de la Moncloa han sido tajantes al calificar el proceso como una campaña de hostigamiento: «Begoña Gómez es inocente», han proclamado fuentes gubernamentales, atribuyendo el origen de la instrucción judicial a una «denuncia falsa» sustentada en «noticias falsas».

Moncloa denuncia un «acoso» a la esposa del presidente

Para el Ejecutivo, la resolución de la Audiencia de Madrid no cambia el fondo político que, a su juicio, rodea todo el caso. Las fuentes de Moncloa insisten en que la «única motivación» detrás de este procedimiento judicial es el «acoso y la persecución a la mujer del presidente del Gobierno».

A pesar de que el tribunal madrileño ha mantenido el camino hacia el banquillo por dos delitos (tráfico de influencias y malversación), desde el entorno del presidente Sánchez destacan como una victoria parcial el hecho de que se hayan sobreseído los otros dos cargos que le imputaba el juez instructor, Juan Carlos Peinado: corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Asimismo, valoran positivamente que la Audiencia haya retirado las medidas cautelares impuestas por Peinado, como la retirada del pasaporte, al confirmar que no existe el más mínimo riesgo de fuga. Esta última medida ya había sido calificada esta misma semana por la ministra portavoz, Elma Saiz, como una prueba de la «obsesión» y la instrucción «errática» del juez.

El PSOE ve «llamativa» la coincidencia con el fallo de la amnistía

En la misma línea, el PSOE ha defendido la intachable conducta de Gómez, recordando que «siempre ha dado la cara» colaborando con la justicia y acudiendo a cada citación.

No obstante, los socialistas han ido un paso más allá en clave política, deslizando sus sospechas sobre los tiempos judiciales. Desde la formación consideran «muy llamativo» que se haya dado a conocer la apertura de juicio con jurado contra Begoña Gómez precisamente el mismo día en que la atención mediática estaba monopolizada por el histórico aval de la justicia europea a la ley de amnistía.

«Cada uno sacará sus conclusiones», han zanjado de forma sugerente fuentes de la dirección del PSOE.