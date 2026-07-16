Madrid — El Partido Popular ha reaccionado con cautela y firmeza este jueves, 16 de julio de 2026, tras conocerse el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía española. Fuentes de la dirección nacional de los populares han puntualizado que la resolución de Luxemburgo es únicamente «un paso más» de un largo proceso judicial y han recordado que el tribunal europeo no ha entrado a examinar la constitucionalidad de la norma, su oportunidad política, ni ha dictado una sentencia definitiva sobre su aplicación.

El TJUE ha resuelto que la amnistía es conforme al derecho comunitario, determinando que no menoscaba la directiva sobre terrorismo y que el perdón al delito de malversación no daña las finanzas de la Unión. Ante este escenario, el PP ha expresado su «respeto absoluto» al fallo, pero acotando de forma estricta sus implicaciones.

El PP advierte al Gobierno: «No es el final del debate»

Desde Génova sostienen que el Gobierno de Pedro Sánchez se «equivoca» si intenta presentar la resolución de la justicia europea como el carpetazo definitivo al debate sobre la amnistía. Para los populares, el fondo del asunto sigue siendo ético y político:

«Ningún presidente debe cambiar poder por impunidad».

La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo insiste en que el fallo técnico del TJUE no absuelve la «gravísima irresponsabilidad» que, a su juicio, cometió el separatismo catalán, cuyas consecuencias todavía condicionan la recuperación de Cataluña tras una década de «proceso tóxico». Frente a ello, el PP contrapone su modelo para la comunidad autónoma, centrado en «más vivienda, más médicos, menos impuestos y más seguridad».

Por su parte, el secretario general del grupo popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha aprovechado su intervención en un foro internacional para denunciar que España acumula ya ocho años sufriendo un Ejecutivo «populista y socialista» que ataca «de forma reiterada» los cimientos de la democracia.

Aznar: «La agresión al derecho no debe quedar impune»

La sentencia de Luxemburgo ha coincidido con la celebración en Madrid del EPP Libertas Forum, un encuentro internacional organizado por el Partido Popular Europeo (PPE) para abordar las amenazas del populismo y la autocracia. En este marco, el expresidente del Gobierno José María Aznar ha lanzado un duro alegato contra la medida de gracia apenas minutos después de conocerse el veredicto del TJUE.

Aznar ha advertido de que «ciertas pretensiones nacionalistas albergan la esperanza de agitar los sillares de la Unión Europea» y ha recordado la estrecha conexión entre las cartas magnas nacionales y el ordenamiento jurídico europeo: