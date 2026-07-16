Madrid — El Gobierno de España ha recibido con absoluta satisfacción la histórica resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa este jueves, 16 de julio de 2026, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que tras el dictamen de Luxemburgo «ya no hay dudas» sobre la legalidad de la norma y ha reclamado su aplicación plena e inmediata a los líderes independentistas encausados.

Para el Ejecutivo central, el aval del TJUE —que determina que la ley busca la reconciliación y no vulnera el Derecho comunitario— confirma definitivamente que la medida de gracia es plenamente constitucional y conforme al ordenamiento europeo.

Bolaños: «Ha merecido la pena»

Félix Bolaños ha calificado la jornada como «un gran día» y ha defendido con firmeza la arriesgada apuesta política del Gobierno socialista para devolver la convivencia a Cataluña.

«La amnistía es la apuesta de un país para devolver a la política lo que nunca debió salir de ella. Hoy nadie, ni sus críticos, querría renunciar a sus frutos; es un logro colectivo del que se beneficia toda España sin excepción».

El titular de Justicia ha incidido en que la aplicación de la amnistía a políticos como el expresident Carles Puigdemont representa la «última etapa de la normalización institucional», un paso que, según ha urgido, debe recorrerse de manera inmediata por parte de los tribunales correspondientes.

Yolanda Díaz y Sumar cargan contra «el boicot» judicial y de la derecha

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha respaldado la resolución a través de sus redes sociales, reivindicando la legitimidad del Ejecutivo de coalición frente a la oposición conservadora:

Mayoría frente al bloqueo: «Hay una mayoría plurinacional que avanza y una minoría de bloqueo sin proyecto de país», ha afirmado Díaz, tildando la norma de «perfectamente legal».

«Hay una mayoría plurinacional que avanza y una minoría de bloqueo sin proyecto de país», ha afirmado Díaz, tildando la norma de «perfectamente legal». Fracaso del sabotaje: Fuentes del espacio de Sumar han celebrado que «los intentos de las derechas y de una parte de la judicatura de boicotear la legislatura saboteando la amnistía han fracasado».

En una línea similar, el ministro de Cultura y portavoz de los comunes, Ernest Urtasun, ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, una «rectificación y disculpas públicas» por haber sostenido durante años lo que califica de «mentiras y manipulaciones» contra la solidez jurídica de la amnistía.

Óscar Puente habla de «otro ridículo europeo» de la oposición

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha optado por un tono más beligerante a través de un mensaje en la red social X, donde ha tildado los recursos de la oposición ante la justicia europea como «otro ridículo europeo, grave por reiterado».

Puente ha concluido su valoración con un mensaje velado dirigido a las instancias judiciales españolas que han dilatado la aplicación de la ley, señalando que «no estaría de más que la democracia, que ya cruzó los Pirineos hace mucho tiempo, alcanzara a todas las instituciones del Estado».