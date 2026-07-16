Bruselas — El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha reaccionado con dureza este jueves, 16 de julio de 2026, tras conocerse el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía. El eurodiputado ha lanzado una advertencia clara, señalando que «el orden constitucional no puede quedar en manos de tribunales extranjeros» y que la resolución de Luxemburgo demuestra que el país no puede confiar su integridad territorial a instituciones externas.

A través de un comunicado oficial y de mensajes en sus redes sociales, Buxadé ha subrayado que los acontecimientos de hoy evidencian que la soberanía nacional debe ser protegida exclusivamente por los propios ciudadanos:

«La unidad de España, su integridad territorial y su orden constitucional deben ser defendidos y protegidos por los propios españoles, sin esperar que las instancias internacionales vengan a resolver nuestros problemas».

Vox exige explicaciones a quienes confiaron en Bruselas

El dirigente de Vox ha dirigido parte de sus críticas hacia el resto de fuerzas de la oposición, señalando directamente a quienes basaron su estrategia contra la medida de gracia en la intervención comunitaria.

Según Buxadé, a partir de hoy «deberán dar explicaciones todos aquellos que prometieron que Bruselas traería a Carles Puigdemont ante la Justicia o que las instituciones europeas anularían la ley de amnistía», en una alusión velada a las expectativas generadas en su día por el Partido Popular.

Carga contra el Tribunal Constitucional y el «pacto» de Sánchez

Además de desacreditar la vía judicial europea, Buxadé ha denunciado lo que considera una «politización del Tribunal Constitucional» español, cuya labor previa considera el verdadero facilitador de este escenario:

Ataque al Estado de derecho: Sostiene que la actuación del tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido «constituye el mayor ataque al Estado de derecho y a la unidad nacional».

Sostiene que la actuación del tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido «constituye el mayor ataque al Estado de derecho y a la unidad nacional». El «trabajo sucio»: En un mensaje publicado en la red social X, el eurodiputado se ha preguntado de forma retórica: «¿Alguien esperaba otra cosa después de que Conde-Pumpido le hiciera el trabajo sucio a Sánchez? ¿Después de que el acuerdo se negociara y rubricara en Bruselas?».

En un mensaje publicado en la red social X, el eurodiputado se ha preguntado de forma retórica: «¿Alguien esperaba otra cosa después de que Conde-Pumpido le hiciera el trabajo sucio a Sánchez? ¿Después de que el acuerdo se negociara y rubricara en Bruselas?». Pacto con el separatismo: Ha vuelto a calificar la norma como un «pacto inmoral de Sánchez con los golpistas para mantenerse en el poder».

Como contrapartida, Jorge Buxadé ha asegurado que si Vox accede en un futuro al Gobierno con la mayoría suficiente, «pondrá en marcha todas las medidas necesarias para revertir los efectos de las decisiones adoptadas por el Gobierno de Sánchez y sus cómplices separatistas».