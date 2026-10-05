La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid abre la puerta a liderar la candidatura conjunta de la izquierda, aunque subraya que cualquier decisión dependerá del consenso y del respeto entre las fuerzas aliadas.

MADRID. — La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha irrumpido con fuerza en el debate sobre la sucesión y articulación de la izquierda tras mostrarse dispuesta a asumir el liderazgo electoral si las formaciones del espacio progresista así se lo piden. En una entrevista concedida a la Cadena SER, García fue contundente sobre sus intenciones: «Estoy dispuesta a lo que sea necesario para frenar a la ultraderecha y para frenar a los especuladores».

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Con estas declaraciones, la dirigente política deja abierta la puerta a encabezar la candidatura del denominado ‘Frente Amplio’, el proyecto que agrupa a formaciones como Izquierda Unida, Catalunya en Comú, Movimiento Sumar y la propia Más Madrid. Sin embargo, la ministra quiso recalcar que la decisión final no responde a un deseo individual, sino a una estrategia colectiva: «Estoy dispuesta a lo que sea, pero no depende de mí; depende de un consenso, depende de un espacio que hemos creado con mucho mimo, con mucho trabajo, con mucho cuidado y con mucho respeto».

El paso al frente de Mónica García llega en un momento de reconfiguración del espacio a la izquierda del PSOE, donde su nombre cotiza al alza en las quinielas internas gracias a su proyección institucional. No obstante, su hipotética designación no está exenta de complejidad organizativa, dado que la actual titular de Sanidad ya fue ratificada en su día como cabeza de lista de Más Madrid para los comicios autonómicos de la Comunidad de Madrid previstos para 2027.

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