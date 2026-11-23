El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha intensificado su distanciamiento político con el Gobierno de Pedro Sánchez en el contexto de la campaña electoral del 29-N. García-Page ha expresado su desacuerdo con el nuevo real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, que establece requisitos ambientales más estrictos para los centros de datos. Según el presidente manchego, estas medidas podrían ser perjudiciales para la industria digital en crecimiento.

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En una intervención grabada para el congreso anual de la patronal de centros de datos Spain DC, celebrado en Madrid, García-Page manifestó su deseo de que el «fanatismo ideológico» no afecte a la evolución de esta industria. «Trabajamos contra todos los fanatismos», afirmó.

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Requisitos del nuevo decreto

El Gobierno ha iniciado una revisión de los proyectos de centros de datos en España, aprobando un real decreto que impone nuevos requisitos en consumo de electricidad, agua y seguridad digital. El objetivo es que solo las instalaciones más sostenibles continúen adelante, evitando así un aumento significativo en los precios eléctricos debido al alto consumo de luz de estos centros.

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García-Page destacó el esfuerzo del sector en el ahorro de agua y energía, subrayando la importancia de esta industria para el futuro. En Castilla-La Mancha, se proyectan varios centros de datos en los próximos años. «La economía debe estar al servicio de la gente», sentenció.

Reacciones del sector tecnológico

A pesar de que el Gobierno ha suavizado algunas de las exigencias ambientales en la versión final del decreto, las compañías tecnológicas y energéticas continúan rechazándolo, argumentando que los requisitos son imposibles de cumplir. El decreto ahora limita su aplicación a centros de datos de más de 10 megavatios de potencia, en lugar de 1 megavatio como en el borrador inicial.

Los grandes centros de datos deberán garantizar que consumen mayoritariamente energía renovable mediante autoconsumo y contratos de suministro a largo plazo, hasta que el mix de producción español alcance un 90% de generación renovable, previsto para dentro de una década. El decreto permite una prórroga de cinco años para cumplir con esta obligación, a cambio de cumplir requisitos más laxos de manera transitoria.

Los nuevos centros de datos podrán acogerse a un régimen transitorio de cinco años, participando en el sistema de reducción automática de potencia (SRAP). Esto permitiría a Red Eléctrica de España (REE) ordenarles desconectarse de la red en caso necesario, sin compensación económica y asumiendo que serían los primeros en desconectarse en caso de problemas.