MADRID — El Partido Socialista ha presentado formalmente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el Partido Popular, su abogado Alberto Durán, el director de OkDiario, Eduardo Inda, y la sociedad editora del medio (Dos Mil Palabras S.L.). El escrito solicita que se investiguen los supuestos ofrecimientos económicos y el pago de la defensa legal al exasesor ministerial Koldo García, actualmente en prisión por el caso de las mascarillas.

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El origen de la denuncia y los presuntos pagos

La iniciativa de los socialistas se produce tras destaparse informaciones periodísticas —originadas en revelaciones de la Cadena SER y respaldadas por documentación aportada ante la justicia— que apuntan a que la editorial del citado periódico digital sufragó los honorarios de la abogada de Koldo García por un importe de 242.000 euros.

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Según las declaraciones del propio exasesor, los intermediarios habrían intentado llegar a un acuerdo para ofrecerle incentivos económicos millonarios (incluyendo hasta un millón de euros) y cubrir sus gastos judiciales a cambio de aportar información y declaraciones perjudiciales o incriminatorias contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno.

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Delitos investigados y diligencias solicitadas

En su denuncia, el PSOE solicita a la Fiscalía que depure responsabilidades y examine si los hechos son constitutivos de una serie de delitos graves, entre los que se incluyen:

Obstrucción a la justicia

Tráfico de influencias

Falsedad en documento mercantil

Cohecho, prevaricación y malversación

Posibles indicios de financiación ilegal vinculados a contrapartidas de publicidad institucional.

Asimismo, los socialistas han pedido al Ministerio Público la práctica de diversas diligencias de prueba, como la toma de declaración en calidad de investigados a los implicados, la testifical del propio Koldo García, y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analice las comunicaciones y registros de llamadas entre los denunciados.

La respuesta del Partido Popular

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha negado rotundamente que desde su formación se ofreciera dinero alguno o se participara en este tipo de prácticas, tachando las acusaciones de falsas y anunciando acciones legales y de conciliación contra los difusores de estas informaciones.