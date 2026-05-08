El presidente de la Junta de Andalucía rechaza de plano la propuesta de Vox aprobada recientemente en Madrid, defendiendo que la gestión pública debe basarse en la legalidad y la eficacia operativa frente a conceptos que considera puramente retóricos.

SEVILLA.– El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha irrumpido en el debate sobre la «prioridad nacional» para marcar una clara línea roja frente a los postulados de Vox. Tras la aprobación en la Asamblea de Madrid de una iniciativa que respalda este concepto, Moreno ha sido tajante al calificarlo de «eslogan hueco» y asegurar que su gobierno no se apartará jamás del marco constitucional y legal vigente.

Las declaraciones del barón andaluz se producen en un contexto de alta tensión política, donde la relación entre el Partido Popular y la formación de Santiago Abascal vuelve a estar bajo el foco. Moreno, que gobierna con una mayoría absoluta que le permite mayor autonomía discursiva, ha defendido que las políticas públicas deben responder a criterios de necesidad, arraigo y legalidad, pero sin caer en terminologías que puedan interpretarse como una vulneración de derechos fundamentales o del principio de igualdad ante la ley.

Defensa del rigor jurídico Para el presidente andaluz, la introducción de términos como «prioridad nacional» en los acuerdos parlamentarios responde más a una estrategia de marketing político que a una solución real para los problemas de acceso a la vivienda o las ayudas sociales. Moreno ha subrayado que el PP es un «partido de Estado» cuyo límite infranqueable es el respeto a las leyes españolas y europeas.

«El PP nunca va a vulnerar la ley. No podemos gobernar a base de conceptos vacíos que no tienen encaje jurídico y que solo sirven para avivar la polarización», manifestó Moreno ante los medios, desmarcándose así de la estrategia seguida por sus compañeros de filas en la capital.

Contrapunto al modelo madrileño Esta postura contrasta frontalmente con lo sucedido hace apenas 24 horas en Madrid, donde el grupo popular sí dio el visto bueno a una iniciativa que incluía dicha terminología. La disparidad de criterios evidencia las diferentes sensibilidades que conviven en el partido: la de la gestión institucional pragmática representada por Moreno y la de la confrontación ideológica más directa presente en otros territorios.

Desde el entorno del presidente andaluz insisten en que Andalucía ya cuenta con normativas que regulan el arraigo para el acceso a prestaciones, pero siempre dentro de una «racionalidad administrativa» que no comprometa la seguridad jurídica. Con este movimiento, Moreno Bonilla refuerza su perfil moderado y reclama la centralidad del tablero político, rechazando eslóganes que, a su juicio, carecen de contenido operativo real.