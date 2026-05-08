El buque MV Hondius fondeará este domingo frente al puerto de Granadilla bajo un estricto protocolo de aislamiento. España, EE. UU. y Reino Unido coordinan ya los vuelos medicalizados para repatriar a los pasajeros de 23 nacionalidades.

España se prepara para afrontar un desafío sanitario de primer nivel. Este viernes se han intensificado las reuniones de coordinación para organizar el dispositivo de evacuación del crucero MV Hondius, fondeado actualmente en alta mar tras declararse un brote de hantavirus que ha dejado tres víctimas mortales y varios contagios confirmados.

Operativo de evacuación y transporte

Según el plan establecido, el buque quedará fondeado frente al puerto de Granadilla (Tenerife) el domingo a mediodía. Debido a que esta infraestructura portuaria no está diseñada para el tránsito de pasajeros, se ha diseñado un complejo sistema de traslado:

Grupos reducidos: Los pasajeros serán trasladados a tierra en lanchas en grupos de cinco personas.

Los pasajeros serán trasladados a tierra en lanchas en grupos de cinco personas. Aislamiento total: El traslado desde el muelle hasta el Aeropuerto de Tenerife Sur se realizará en vehículos perimetrados y en un entorno completamente aislado de la población civil.

El traslado desde el muelle hasta el Aeropuerto de Tenerife Sur se realizará en vehículos perimetrados y en un entorno completamente aislado de la población civil. Vuelos internacionales: Estados Unidos enviará un Boeing 747 y el Reino Unido otra aeronave. Por su parte, el Gobierno de España fletará un avión para trasladar a los 14 ciudadanos españoles directamente a Madrid.

Destino de los pasajeros y cuarentenas

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confirmado que la cuarentena será obligatoria «en los casos que determinen las autoridades científicas». Dado que el periodo de incubación del virus puede extenderse hasta seis semanas, se monitorizará a cada pasajero individualmente.

Los españoles serán ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (Madrid), que dispone de unidades de aislamiento de alto nivel. Por su parte, Tenerife mantiene en alerta la unidad especializada del Hospital de La Candelaria por si surgiera alguna emergencia durante el desembarco. Cabe destacar que, a fecha de hoy, ninguno de los ocupantes presenta síntomas nuevos desde el pasado 28 de abril.

Origen del brote según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho un llamamiento a la calma, insistiendo en que no se trata de una nueva pandemia. Hasta el momento se contabilizan cinco contagios confirmados y cuatro sospechosos.

La principal hipótesis sobre el origen del brote apunta a un viaje ornitológico por el Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay) realizado por un matrimonio neerlandés que falleció a causa del virus. El buque, de bandera neerlandesa, zarpó el 1 de abril desde Ushuaia y su desinfección quedará bajo la responsabilidad del armador y los Países Bajos una vez concluida la evacuación.