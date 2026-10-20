El progenitor del futbolista del Barcelona difunde un vídeo en el que critica los servicios municipales del barrio de Pedralbes, se mofa de los acontecimientos fronterizos y presume de su situación económica tras ser cuestionado por los usuarios.

Lee tambien: El padre del denunciante del ‘Caso San Agustín’, tras la condena firme al exprofesor: “Lo peor fue el señalamiento y que el colegio tratara de protegerle”

Mounir Nasraoui, padre del jugador del F.C. Barcelona Lamine Yamal, ha protagonizado una nueva controversia en redes sociales tras la publicación de un vídeo en su perfil personal en el que cuestiona los servicios públicos del Ayuntamiento de Barcelona, realiza comentarios burlescos sobre la situación fronteriza de Ceuta y profiere descalificativos directos contra el líder de Vox, Santiago Abascal. Nasraoui, que trasladó su residencia desde el barrio de Rocafonda al distrito barcelonés de Pedralbes hace año y medio, mantiene una elevada actividad en las plataformas digitales donde publica contenidos heterogéneos y mensajes vinculados a la figura de su hijo.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

La nueva polémica se ha desencadenado a raíz de las quejas expresadas por Nasraoui respecto a la falta de suministro de agua para perros en las fuentes públicas de Pedralbes. Sin embargo, el inicio de la grabación y las posteriores respuestas a los usuarios que interactuaron con la publicación han derivado en un alud de reacciones y comentarios en el entorno digital.

Lee tambien: Un Jurado Popular juzgará por asesinato a los padres del bebé fallecido en Alférez Provisional

El padre de Lamine se mea y se burla de la invasión de Ceuta pero bueno, al menos no es Vinicius, Mbappé y Konate que no se pusieron unas camisas https://t.co/p8q2nCWB1P — CRMou (@MourinhoTS1) October 19, 2026

Una controversia iniciada con alusiones a Ceuta y quejas municipales

El vídeo compartido por Mounir Nasraoui comienza con unas afirmaciones en tono jocoso relativas a la crisis fronteriza de la ciudad autónoma. «Hola España, y vive de Ceuta, no se hablar español…», asevera el progenitor del deportista al inicio del documento audiovisual, antes de centrar sus protestas en el mantenimiento de las fuentes del barrio al que se trasladó a vivir.

En la grabación, Nasraoui manifiesta su malestar por la interrupción del servicio de agua destinadas a los animales de compañía. «Llevamos dos semanas así. Queremos agua. Estamos en Pedralbes, ¡Pedralbes, Pedralbes!», exclama en el vídeo dirigido a la administración local para denunciar la deficiencia en el equipamiento urbano de la zona.

Enfrentamientos con usuarios y alusiones políticas

A raíz de las imágenes publicadas, diversos usuarios de la red social cuestionaron el estilo de vida del padre del futbolista. Ante el comentario de un seguidor que le instaba a buscar empleo, Nasraoui respondió de manera destemplada haciendo alusión a su solvencia financiera: «Sinvergüenza, la madre que te parió. A mí no me hace falta trabajar muchacho. Adopta un perro, guarro. A mí no me hace falta trabajar, tengo millones, gracias a Dios».

La secuencia de intervenciones públicas se completó con un mensaje de corte político emitido poco después en la misma plataforma. En un nuevo comentario que incrementó la difusión viral del contenido, el padre de Lamine Yamal dirigió una descalificación explícita hacia el presidente de Vox al afirmar: «Abascal, que no vales para nada». El conjunto de estas declaraciones ha generado miles de interacciones y un notable impacto mediático alrededor del entorno familiar de la joven promesa azulgrana.