La jueza de instrucción aprecia indicios de criminalidad en los progenitores, quienes intentaron culpar de la muerte a su otro hijo de 5 años y al tío del lactante, que ha quedado exculpado.

CEUTA – El trágico caso de la muerte violenta de un recién nacido de apenas 12 días de vida, ocurrida en octubre de 2025 en una vivienda de la calle Alférez Provisional, da un paso decisivo hacia el banquillo. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ceuta ha dictado un auto en el que determina que la causa contra los padres se seguirá por el procedimiento del Tribunal de Jurado por un presunto delito de asesinato, con la agravante de parentesco.

Por el contrario, la magistrada ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa respecto al tío del menor, atendiendo a las peticiones de la Fiscalía y de su Defensa, al no hallar indicios de participación en el crimen.

Un escenario de violencia y tres mecanismos letales

Los hechos se remontan al 5 de octubre de 2025. Según el relato judicial, los padres mantuvieron una violenta pelea durante toda la jornada en la que «utilizaron al bebé». El auto judicial apunta a que ambos, de común acuerdo o bien uno de ellos con la pasividad del otro, forcejearon con el menor causándole la muerte.

La defensa de los padres solicitó el sobreseimiento argumentando que la autopsia atribuía la muerte a un único autor. Sin embargo, la jueza ha rechazado de plano este argumento basándose en la crudeza del informe forense definitiva:

Conclusiones de la autopsia: El fallecimiento del lactante se debió a una muerte violenta de etiología homicida, provocada por tres mecanismos lesivos consecutivos y capaces por sí solos de causar la muerte: asfixia, zarandeo (síndrome del bebé sacudido) y traumatismo craneoencefálico. Esto, según la instructora, no excluye en absoluto la intervención de ambos investigados.

Intentos de incriminación y alteración de la escena

El auto destaca la falta de una «explicación razonable» por parte de los detenidos y expone las distintas y contradictorias versiones que ofrecieron para eludir su responsabilidad:

Culpar al hermano mayor: En un primer momento, ante la Policía y el juzgado, acusaron del fallecimiento a su otro hijo, de tan solo 5 años. Pacto contra el tío: Posteriormente, reconocieron haberse puesto de acuerdo para dirigir las sospechas hacia el tío del bebé. Efecto de sustancias: Finalmente, alegaron que no se enteraron de nada por encontrarse bajo los efectos de pastillas.

La investigación de la Policía Nacional también desmontó estas versiones al descubrir evidencias de que los padres intentaron borrar los rastros de la agresión. Los agentes comprobaron que al bebé ya fallecido le habían cambiado la ropa y los pañales para ocultar las pruebas. Sin embargo, la inspección ocular localizó prendas del recién nacido con manchas de sangre ocultas junto a la cuna.

El tío del bebé, exculpado tras intentar detener la tragedia

El auto judicial desvincula por completo al tío del menor del crimen, confirmando que su actitud fue la de intentar proteger a su sobrino.

Las pesquisas han demostrado que el hombre intentó mediar e impedir los episodios de violencia que los padres protagonizaban aquel día, llegando a llamar a la Policía por la tarde. Horas después, al regresar a la vivienda y ser informado por los padres de que el lactante estaba muerto, fue él mismo quien dio la voz de alarma llamando de inmediato al teléfono de emergencias 112.

Actualmente, los padres continúan en prisión preventiva a la espera de la celebración del juicio, mientras la jueza evalúa realizar un estudio antropométrico forense de las manos de los investigados para intentar discriminar la autoría material de las lesiones.