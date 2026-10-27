El actor estadounidense Walter Koenig, recordado mundialmente por interpretar al personaje de Pavel Chekov en la mítica saga de ciencia ficción Star Trek, ha fallecido a los 90 años de edad en Los Ángeles, según informó la revista especializada Variety.

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El intérprete falleció este domingo en su residencia del barrio de North Hollywood a causa de su avanzada edad, en compañía de su hija y su sobrina.

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«Lamentamos el fallecimiento de Walter Koenig, cuyo talento, calidez y actuaciones inolvidables dejaron una huella imborrable en generaciones de seguidores de todo el mundo», manifestaron los representantes del artista a través de un comunicado. Lee tambien: Muere a los 34 años la modelo Sahara Ray, exnovia de Justin Bieber e hija de la leyenda del surf Tony Ray

De la serie original a las grandes películas de ‘Star Trek’

Nacido el 14 de septiembre de 1936 en Chicago e hijo de inmigrantes lituanos, Koenig creció en Manhattan y dio sus primeros pasos en el teatro con obras como Peer Gynt o El discípulo del diablo. Posteriormente, se trasladó a Los Ángeles para obtener la licenciatura en Psicología antes de consolidar su carrera en las pantallas de Hollywood.

Su salto al estrellato mundial se produjo gracias a su papel como Pavel Chekov en la serie original de Star Trek (1966-1969), incorporándose durante la segunda y tercera temporada:

Evolución del personaje: Concebido para atraer al público adolescente a la televisión, Chekov retrataba a un joven arrogante utilizado para ridiculizar la costumbre soviética de atribuirse inventos clave en pleno contexto de la Guerra Fría.

Concebido para atraer al público adolescente a la televisión, Chekov retrataba a un joven arrogante utilizado para ridiculizar la costumbre soviética de atribuirse inventos clave en pleno contexto de la Guerra Fría. Saga cinematográfica: El actor volvió a encarnar al navegante ruso en las siete primeras películas del universo cinematográfico de la franquicia, estrenadas entre los años 1979 y 1991.

Su icónico paso por ‘Babylon 5’

Más allá del universo de la nave Enterprise, Walter Koenig mantuvo una destacada vinculación con el género de la ciencia ficción televisiva. Entre los años 1994 y 1998, el intérprete dio vida al villano Alfred Bester en la aclamada serie Babylon 5.