El influencer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como Komanche, ha fallecido a los 30 años en Monterrey (México), según ha confirmado su representante, Byron Reyes, a través de Instagram.

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Los rumores comenzaron a circular el domingo 25 de octubre de 2026, y Reyes informó que había hablado con la familia del streamer, quienes le confirmaron el fallecimiento. Las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Komanche, pero hasta ahora no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas de la muerte.

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En una de sus historias de Instagram, Reyes publicó: “Gente, esto es muy fuerte. Al parecer Komanche falleció en Monterrey. Internet está repleto de la noticia”. Poco después añadió: “Es una noticia confirmada, ya conversé con su familia”. También hizo un llamado contra el bullying, aunque no existe por el momento información concreta que lo relacione directamente con el fallecimiento.

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Komanche y su proyección en la esfera digital

Carlos Mauricio Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 en El Salvador. Se dio a conocer como creador de contenido en plataformas como Twitch, donde acumuló una comunidad de seguidores hispanohablantes.

Uno de los proyectos más destacados en los que participó fue la creación de los Squid Craft Games, una competición inspirada en la serie El juego del calamar trasladada al universo de Minecraft, organizada junto a AuronPlay y El Rubius. Gracias a ello se convirtió en una figura reconocida tanto en América Latina como en España.

Según Reyes, Komanche siempre mostró un profundo amor por su país, llegando a ser considerado uno de los “máximos embajadores” de El Salvador en el ámbito digital. Además, el influencer iba a participar en La Velada del Año 6, organizada por Ibai Llanos, pero su combate fue cancelado luego de que rompiese un acuerdo de confidencialidad, al filtrarse su participación.

Circunstancias recientes y lo que permanece sin aclarar

El 19 de octubre de 2026, seis días antes de que se confirmase su muerte, publicó en X: “Los días simplemente no mejoran”. Esa frase generó preocupación entre sus seguidores tras confirmarse su fallecimiento. Sin embargo, no hay evidencia de que guarde relación directa con las causas que están siendo investigadas.

Aunque se ha reportado que en la vivienda donde fue encontrado su cuerpo no se hallaron señales visibles de violencia, eso no permite descartar ni confirmar una causa específica del deceso. Tampoco hay confirmación oficial de si alguna publicación, estado o acusación reciente pudo haber influido.

Quedan pendientes varios puntos clave: confirmación oficial de las circunstancias del hallazgo, causa médica o forense del fallecimiento y la publicación de los datos que permitan esclarecer lo ocurrido. La conmoción entre sus seguidores es grande, y la comunidad digital ya ha comenzado a rendirle tributo.