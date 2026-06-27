La cita mundialista prosigue con su andadura en la fase de grupos con seis compromisos programados, entre los que destaca el choque entre Uruguay y España emitido en abierto

El Mundial de fútbol 2026 afronta una nueva jornada de competición este sábado 27 de junio en la que es ya la edición más grande de la historia de este torneo. La gran cita deportiva del año, que arrancó el pasado jueves 11 de junio, cuenta por primera vez con la participación de 48 selecciones nacionales y un calendario global que alcanza los 104 partidos. Los aficionados disponen de diferentes alternativas para seguir las retransmisiones de los encuentros fijados para hoy, tanto a través de plataformas de pago como en abierto por la televisión pública.

La principal opción televisiva para seguir el desarrollo del campeonato es DAZN, al consolidarse como la única plataforma por la que se podrán ver todos y cada uno de los 104 partidos del torneo. El servicio deportivo de streaming ofrece el Mundial al completo gracias al acuerdo estratégico que alcanzó a principios de febrero con Mediapro, propietaria original de los derechos de emisión. Un par de meses después de firmar dicha alianza, DAZN comunicó el importe económico que han de pagar sus suscriptores para ver el campeonato. Asimismo, los usuarios de Movistar Plus que tengan contratada la oferta convergente miMovistar y los clientes de Vodafone que cuenten con los paquetes DAZN Fútbol o DAZN Premium (así como aquellos que aún mantengan los planes DAZN Total y DAZN Pro, a los que sustituye la modalidad Premium) también tendrán garantizado el acceso a las retransmisiones del Mundial.

Para aquellos espectadores que no dispongan de servicios de televisión de pago, la alternativa para seguir el Mundial 2026 se encuentra en La 1 de RTVE. La cadena pública estatal va a emitir en abierto y en directo un paquete compuesto por 17 partidos de la fase de grupos y otros 17 encuentros correspondientes a las eliminatorias posteriores, una adquisición por la que la Corporación abonó 55 millones de euros hace un año. Entre los compromisos incluidos en esta cobertura en abierto se encuentran todos los partidos que dispute la Selección Española, complementados con un amplio despliegue informativo preparado por el ente público más allá de los noventa minutos de juego.

El calendario de partidos para hoy, sábado 27 de junio, se distribuye en diferentes franjas horarias a lo largo de la madrugada, la mañana y la noche (hora peninsular), quedando fijados los siguientes horarios y canales de emisión: