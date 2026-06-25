Hoy, jueves 25 de junio de 2026, se celebra el sorteo de la Lotería Nacional. A la hora de emisión de este aviso previo, todavía no han sido publicados los números ganadores ni los detalles definitivos del sorteo. Se informa que la extracción está programada para las 21:30 y que la comunicación oficial de los resultados será realizada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Tras la celebración del sorteo, se podrán comprobar más tarde, entre otros datos, los siguientes elementos de adjudicación:

La combinación completa del primer premio y del segundo premio.

El número complementario asociado, en su caso, a las categorías establecidas.

Los reintegros asignados a los billetes o décimos participantes.

Las aproximaciones, las centenas, las terminaciones y las cifras que correspondan según la normativa aplicable al sorteo.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

La mecánica del sorteo se llevará a cabo conforme a las bases reguladoras vigentes establecidas por la autoridad competente. Será extraído el número correspondiente al primer premio y al segundo premio, acompañados, cuando proceda, por las figuras complementarias previstas en el reglamento. Asimismo, será verificada la asignación de reintegros, así como de las categorías derivadas de aproximaciones, centenas y terminaciones. Las distintas modalidades de apuesta se regirán por las reglas publicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que establecen los criterios de asignación, el reparto porcentual de los fondos y las condiciones de percepción de los premios.

Horario y seguimiento oficial

La extracción está fijada para las 21:30 del día indicado. El seguimiento y la transmisión de la información serán efectuados por los canales oficiales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para la consulta directa de los resultados y de las bases del sorteo se remitirá a la página institucional correspondiente:

Se recomienda la consulta de la fuente oficial para la verificación inmediata de los datos difundidos, dado que cualquier variación o precisión será actualizada por el organismo responsable.

Verificación de los premios

Una vez difundidos los resultados oficiales, se procederá a la comprobación de los billetes y décimos frente a las listas publicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Toda reclamación o gestión relativa a la percepción de premios deberá ser tramitada de acuerdo con los procedimientos establecidos por el operador. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).