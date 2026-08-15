Se informa que, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se ha celebrado la nueva edición de la Lotería Nacional correspondiente al sábado 15 de agosto de 2026. La presente crónica recoge los resultados comunicados por la entidad organizadora y los aspectos administrativos y legales vinculados al cobro de los premios.

La extracción fue realizada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en la fecha indicada; los valores reseñados a continuación se ofrecen tal y como han sido publicados por la entidad.

Primer premio: 600000

Segundo premio: –

Reintegros (décimo): 1, 2, 4

Escrutinio y categorías de premios de Lotería Nacional

Se detalla a continuación el escrutinio básico comunicado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para el sorteo del sábado 15 de agosto de 2026. Primer premio: 600000. Segundo premio: –. Reintegros asignados al décimo con terminaciones 1, 2 y 4. No se han incluido en este resumen otras categorías o desgloses adicionales que pudieran figurar en la relación completa oficial.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se indica que la Lotería Nacional opera con billetes divididos en décimos; el número de juego consta habitualmente de cinco cifras y cada billete puede emitirse en series. Los sorteos se celebran de forma periódica; las emisiones de jueves ofrecen premios de menor cuantía respecto a las de los sábados, que concentran los premios mayores. El coste del décimo y las modalidades comerciales vigentes son las que se establecen en cada emisión por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios pueden ser cobrados por los canales habilitados por SELAE conforme a la normativa aplicable. Se recuerda que el plazo para la presentación y cobro de premios es de 90 días naturales desde el día siguiente al sorteo. Las retenciones y tributos se aplicarán conforme a la normativa fiscal vigente; se tendrá en cuenta el umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos de Lotería Nacional son gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se aclara que otros organismos, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), gestionan juegos distintos y por tanto operan bajo marcos administrativos separados. La periodicidad de la Lotería Nacional se mantiene con emisiones semanales y especiales según calendario oficial.

Verificación oficial

La verificación de resultados deberá realizarse siempre contra la lista publicada por la entidad organizadora. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)