La plataforma de ‘streaming’ emitirá en directo los 104 partidos del torneo centenario y revenderá un paquete de encuentros en abierto, que incluirá todos los de la Selección Española, las semifinales y la final.

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MADRID — La forma de consumir el fútbol de selecciones dará un vuelco histórico en la próxima década. Netflix ha anunciado la adquisición de los derechos exclusivos de retransmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2030 para España y Andorra. En un movimiento sin precedentes dentro del mercado audiovisual de la región, el gigante del streaming ofrecerá en directo la cobertura íntegra del campeonato mundial, que constará de 104 encuentros.

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Cobertura completa y programas con acento local

Según ha confirmado la plataforma a través de un comunicado oficial, la emisión no se limitará únicamente a los partidos en vivo. La oferta incluirá un despliegue editorial «con un planteamiento genuinamente español», compuesto por previas, análisis durante los descansos y espacios pospartido, además de un programa diario con los resúmenes de cada jornada y contenidos especiales enfocados a calentar motores en la antesala de la cita mundialista.

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Para la FIFA, el acuerdo refuerza la alianza que ya mantiene con Netflix para otros eventos internacionales —como las ediciones 2027 y 2031 del Mundial Femenino en Norteamérica—. Bela Bajaria, directora de Contenidos de Netflix, y Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, han coincidido en señalar el hito que supondrá ofrecer el torneo del centenario bajo esta nueva ventana de difusión.

Partidos en abierto: España, semifinales y la gran final

Pese a la hegemonía de la plataforma de pago, la normativa y el modelo de emisión garantizarán la presencia del torneo en la televisión convencional en abierto:

Paquete de partidos clave: Netflix sublicenciará un paquete de encuentros a una cadena nacional de televisión en abierto, el cual abarcará todos los partidos que dispute la Selección Española, las dos semifinales y la gran final .

Netflix sublicenciará un paquete de encuentros a una cadena nacional de televisión en abierto, el cual abarcará . Un partido gratis por jornada: Además, se ofrecerá la posibilidad de seguir de forma gratuita un partido de cada jornada del torneo a través de señal abierta, replicando el esquema de distribución aplicado durante el reciente Mundial de 2026.

Además, se ofrecerá la posibilidad de seguir de forma gratuita un partido de cada jornada del torneo a través de señal abierta, replicando el esquema de distribución aplicado durante el reciente Mundial de 2026. Futuro acuerdo en abierto: La plataforma anunciará en los próximos meses la cadena que finalmente compartirá la emisión de esta selección de encuentros.

Un cambio de modelo para el sector audiovisual y la hostelería

La entrada de Netflix marca un punto de inflexión en su estrategia de contenidos en España, donde hasta la fecha su presencia en el deporte en directo había sido puntual (como exhibiciones de tenis, combates de boxeo o partidos de la NFL y la WWE), apostando mayoritariamente por documentales de éxito como LALIGA: Más allá del gol, Carlos Alcaraz: A mi manera o Capitanes del mundo.

Por su parte, desde la Confederación Empresarial de Hostelería de España apuntan a que este relevo —tomando el testigo de plataformas deportivas como DAZN— no debería generar grandes distorsiones para el sector barero y restaurante, a la espera de conocer las tarifas y planes específicos que ofrecerá la compañía de cara a la cita centenaria de 2030, que tendrá a España, Marruecos y Portugal como sedes principales junto a los partidos conmemorativos en Sudamérica.